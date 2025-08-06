أوامر نصية تتحول لعوالم افتراضية... نموذج Genie 3 من جوجل يفتح بابًا جديدًا للألعاب والتعليم

أعلنت شركة ديب مايند DeepMind التابعة لجوجل إطلاق الجيل الثالث من نموذجها الثوري لتوليد العوالم الافتراضية بالذكاء الاصطناعي، وهو نموذج يحمل اسم Genie 3.

ويتيح هذا النموذج للمستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل مع بيئات ثلاثية الأبعاد تُنشأ لحظيًا بناءً على الأوامر النصية، وذلك ضمن إطار تجريبي محدود مخصص للباحثين والمبدعين.

ويُعد Genie 3 امتدادًا لتقنية “نماذج العوالم” التي تهدف إلى محاكاة بيئات واقعية أو خيالية لأغراض التعليم، والتدريب، والترفيه، وتُستخدم أيضًا في تدريب الروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي على فهم السياقات البيئية واتخاذ القرارات داخلها.

وبالمقارنة مع النسخة السابقة Genie 2، التي سمحت بتفاعل محدود لا يتجاوز 20 ثانية، فإن نموذج Genie 3 يوفر تجربة أكثر استدامة، إذ يتيح التفاعل داخل العالم الافتراضي لعدة دقائق متواصلة. كما أنه قادر على تذكّر المواقع والعناصر المرئية لمدة تصل إلى دقيقة كاملة، مما يسمح للمستخدم بالعودة إلى المشهد نفسه كما تركه، مثل الطلاء على الحائط أو كتابة على السبورة.

وينتج النموذج الجديد عوالم بدقة قدرها 720 بكسلًا وبمعدل قدره 24 إطارًا في الثانية، ويوفر أيضًا ما يُعرف بـ “أحداث العوالم القابلة للتخصيص عبر الأوامر”، مما يعني أنه يمكن للمستخدم تغيير حالة الطقس أو إضافة شخصيات جديدة ببساطة عبر تعديل نص الأمر.

ولن يكون نموذج Genie 3 متاحًا لعامة المستخدمين في الوقت الراهن، إذ أطلقت جوجل النموذج ضمن نسخة بحثية محدودة مخصصة لمجموعة صغيرة من الباحثين والمبدعين، في مسعى منها إلى فهم التحديات والمخاطر المحتملة وتطوير آليات التفاعل الآمن مع هذه التقنية.

ووضعت جوجل عددًا من القيود على النموذج، منها طرق تفاعل محدودة مع العوالم المُولدة، وصعوبة توليد نصوص واضحة إلا إذا كانت واردة في وصف البيئة المدخلة سابقًا. كما أشارت إلى أنها تبحث في إمكانية توسيع نطاق التجربة لاحقًا لتشمل مستخدمين إضافيين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُكثّف فيه جوجل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحديدًا في محاكاة الفيديو والعوالم الافتراضية، إذ يقود فريق تطوير Genie 3 أحد القادة السابقين لأداة “Sora” التي تعمل على إنتاج مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي في شركة OpenAI.

ويرى مراقبون أن Genie 3 قد يشكّل بداية تحوّل في كيفية تصميم الألعاب الرقمية وتطويرها، ويعزز مفهوم “العوالم القابلة للتوليد حسب الطلب”، مما يفتح الباب أمام تطبيقات غير مسبوقة في الترفيه والتعليم والمحاكاة.