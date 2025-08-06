لأول مرة منذ 6 سنوات... OpenAI تُطلق نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة

أعلنت شركة OpenAI طرح أولى نماذجها اللغوية الكبيرة ذات الوزن المفتوح منذ عام 2019، فيما يُعد تحولًا مهمًا بعد سنوات من التركيز على النماذج المغلقة.

ويحمل النموذجان الجديدان اسمي gpt-oss-120b و gpt-oss-20b، وهما متاحان الآن للتحميل عبر منصة Hugging Face.

وبخلاف المفهوم الشائع عن “المصدر المفتوح”، لا تتضمن هذه النماذج الشفرة البرمجية أو بيانات التدريب، بل تتيح ما يُعرف بـ”الأوزان weights”، وهي القيم العددية التي تعلمها النموذج خلال التدريب، وتُستخدم في معالجة المدخلات وتوليد المخرجات.

ووفقًا للبروفيسور بنجامين سي. لي من جامعة بنسلفانيا، فإن النماذج ذات الوزن المفتوح تُتيح استخدام النموذج وتخصيصه للتطبيقات المختلفة دون الإفصاح الكامل عن خوارزميات التدريب أو بياناته.

ولم تكشف OpenAI عن نماذج مفتوحة المصدر تفاديًا لتعرّض تقنياتها للهندسة العكسية، لكن توفير الأوزان يمنح المطورين والباحثين القدرة على استخدام هذه النماذج أو إعادة ضبطها وفق احتياجاتهم.

ويحتوي النموذج الكبير gpt-oss-120b على 117 مليار مَعلمة، ويحتاج إلى بطاقة رسومية سعتها 80 جيجابايت لتشغيله بكفاءة. وفي المقابل، يُمكن تشغيل نموذج gpt-oss-20b، الذي يضم 21 مليار مَعلمة، عبر أجهزة حاسوب تقليدية مزوّدة بـ16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعله مثاليًا للمطورين المستقلين أو للاستخدامات التي لا تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

ويُتيح ترخيص Apache 2.0 مرونة كبيرة في تعديل النماذج واستخدامها في تطبيقات متعددة، علمًا بأنها تفتقر إلى دعم المدخلات المتعددة الوسائط مثل الصور والفيديو والصوت، التي ما زالت حكرًا على نماذج OpenAI التجارية.

ومع ذلك، توفّر النماذج الجديدة إمكانات متقدمة مثل التفكير المتسلسل واستخدام الأدوات المساعدة وحل المشكلات المعقدة من خلال خطوات منظمة.

وأكّدت OpenAI أنها تتعاون حاليًا مع جهات متعددة مثل AI Sweden – المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في السويد – لتوظيف النماذج الجديدة في مشاريع عملية، مشيرةً إلى أن نجاح هذه التجربة قد يمهّد الطريق لمزيد من إصدارات “الوزن المفتوح” في المستقبل.

يُذكر أن هذه الخطوة تُعيد OpenAI إلى جذورها التي طالما نادت بجعل الذكاء الاصطناعي أداة تخدم البشرية كلها، وبعد مدة من الانتقادات بشأن توجهها نحو النماذج التجارية المغلقة بنحو حصري.