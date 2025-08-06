جوجل تتيح إنشاء قصص مصوّرة للأطفال بالذكاء الاصطناعي عبر Gemini

كشفت شركة جوجل عن أداة جديدة ضمن روبوت المحادثة Gemini AI تتيح للمستخدمين تأليف قصص ما قبل النوم للأطفال بطريقة تفاعلية، إذ يمكن إنشاء قصة مصوّرة مكوّنة من 10 صفحات بمجرد وصف فكرتها.

وتحمل الميزة اسم “Storybook“، وهي تتيح لروبوت Gemini توليد قصص قصيرة، مع رسومات وأصوات مرافقة لكل صفحة، مما يضفي طابعًا سرديًا مرئيًا جذابًا للأطفال.

ويمكن تخصيص الأسلوب الفني للرسوم عبر اختيار نمط معين، مثل الرسوم المتأثرة بعجينة الصلصال (claymation)، أو الأسلوب الياباني (الأنمي)، أو الكوميك، وغير ذلك.

وتتيح الأداة للمستخدمين رفع صور أو رسومات خاصة لتكون مرجعًا أو مصدر إلهام للقصة، كأن يرفع أحد الوالدين رسمًا لطفله، ويطلب من Gemini ابتكار قصة تدور حوله.

وأظهرت الأداة الجديدة أداءً مبشّرًا، لكن بعض التجارب كشفت عن أخطاء طريفة وغير دقيقة، مثل صورة سمكة بذراع بشرية، أو عرض شاشة تلفاز في المكان الخطأ.

وفي إحدى القصص التي نشرتها جوجل عن الميزة، أظهرت فيلًا صغيرًا في الغابة يكره غسل أسنانه، ثم شعر بألم في أنيابه بعد أكل الكثير من التوت، وهي قصة مكتوبة باللغة العربية التي تدعمها الميزة من ناحية السرد النصي والصوتي.

ويوجد بعض التفاوت في جودة الرسومات، لكن أداة Storybook قادرة على تقديم قصص سلسة، مع تمكين المستخدمين من التفاعل مع Gemini لتحسين النتيجة أو تخصيصها تبعًا لرغبتهم، وإن لم تكن دائمًا مطابقة للرؤية الإبداعية للمستخدم.

يُذكر أن ميزة إنشاء القصص المصورة للأطفال Gemini Storybook أصبحت متاحة عالميًا عبر الأجهزة المكتبية والهواتف المحمولة، وتشمل كافة اللغات التي يدعمها روبوت Gemini حتى الآن، ويمكن تجربتها عبر هذا الرابط.