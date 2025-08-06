السعودية تطلق منصة “EO”.. أول سوق وطني لبيانات الرصد الفضائي

في خطوة إستراتيجية تُعزز ريادة المملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء، أطلقت مجموعة (نيو للفضاء) Neo Space Group، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)، التي تُعدّ أول سوق مخصصة لبيانات الرصد الفضائي في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد لحلول الرصد الفضائي المتقدمة في مختلف القطاعات، وتُشغل المنصة شركة (UP42)، التابعة لمجموعة نيو للفضاء، لتكون نقطة تحول في الاستفادة من البيانات الفضائية على المستوى المحلي.

تفاصيل منصة الرصد الفضائي للأرض وأهميتها الاقتصادية:

تتميز المنصة بكونها تجمعًا شاملًا لمقدمي بيانات الرصد الفضائي وخدمات القيمة المضافة، وتعمل هذه المنصة على توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتمكين الجهات الحكومية والشركات من الحصول على:

بيانات وصور عالية الدقة: توفر المنصة مجموعة واسعة من بيانات الرصد الفضائي وصور الأقمار الصناعية العالية الجودة.

توفر المنصة مجموعة واسعة من بيانات الرصد الفضائي وصور الأقمار الصناعية العالية الجودة. حلول رقمية متقدمة: تشكل المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم المطورين ومقدمي الخدمات في الحصول على البيانات ومعالجتها.

تشكل المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم المطورين ومقدمي الخدمات في الحصول على البيانات ومعالجتها. تطبيقات متعددة: تخدم بيانات المنصة قطاعات رئيسية مثل البيئة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والتعدين، والنقل، والزراعة، مما يدعم مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

منصة (UP42) تكنولوجيا متطورة لخدمة المملكة:

يأتي إطلاق هذه المنصة بعد استحواذ مجموعة نيو للفضاء على شركة (UP42) من شركة إيرباص في ديسمبر 2024، وتُعدّ (UP42) منصة رقمية متطورة تعتمد على الحوسبة السحابية لتسهيل الوصول إلى بيانات الرصد الفضائي ومعالجتها.

تفخر #مجموعة_نيو_للفضاء(NSG) بإطلاق أول منصة سعودية لبيانات الرصد الفضائي للأرض، والتي ستدار بواسطة UP42، إحدى شركات NSG.

تعمل المنصة على تلبية الطلب المتزايد على حلول الرصد الفضائي والبيانات الفضائية المتقدمة، دعمًا لمبادرات #رؤية_2030 في العديد من القطاعات الاستراتيجية. (2/1) pic.twitter.com/U9JBvdMRLH — Neo Space Group (@NeoSpaceGroup) August 5, 2025

وتعليقًا على هذا الإطلاق، قال مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء: “يعكس إطلاق منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) المسار المذهل الذي يشهده سوق بيانات الرصد الفضائي في المملكة، وتنامي طلب البيانات فيه”.

وأكد بلانكن الأهمية المتزايدة لهذه البيانات، مشيرًا إلى دورها المحوري في دعم المبادرات التحولية لرؤية المملكة 2030، وتشمل هذه المبادرات تطوير مشاريع البنية التحتية، وخطط التوسع العمراني، وتحسين أسلوب استثمار الموارد، ومن ثم؛ تمثل هذه المنصة أداة قيّمة لدعم عمليات اتخاذ القرار في مختلف القطاعات، خاصةً بالنظر إلى مساحة المملكة الشاسعة التي تتجاوز 2.15 مليون كيلومتر مربع.

تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء:

أوضح فرانك سالجغيبير، نائب المحافظ لقطاع الفضاء في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن قطاع الرصد الفضائي للأرض يشهد نقطة تحول مثالية، إذ تلتقي تقنيات الذكاء الاصطناعي ببيانات الفضاء. وتوقع أن تُسهم منصة الرصد الفضائي للأرض الجديدة في تسريع تبني التقنيات الفضائية في المملكة، إذ تجسد هذه المنصة الأولويات الوطنية في تعزيز التقنية والامتثال التنظيمي.

وقد أعربت مجموعة نيو للفضاء، عن تقديرها ودعمها لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مشيرة إلى أن توجيهاتها المستمرة كانت عنصرًا أساسيًا في هذه الرحلة. وذكرت الشركة أن دعم الهيئة شمل عدة مراحل، بدءًا من تصريح المنصة وتمكينها، ووصولًا إلى التوافق الإستراتيجي، مما ساهم بنحو فعال في إنجاح مشروع منصة الرصد الفضائي للأرض.

بدعم وتمكين من #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية..

مجموعة نيو للفضاء (NSG) تطلق المرحلة التجريبية لمنصة الرصد الفضائي EO من خلال الشركة الوطنية للبيانات الفضائية التابعة لها، كأول سوق وطني مخصص لبيانات الرصد الفضائي في المملكة، لتمكين الجهات من الوصول إلى بيانات فضائية متقدمة تدعم… pic.twitter.com/ZukjMKx9CG — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) August 5, 2025

سهولة الوصول والاستخدام:

أصبحت منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) متاحة الآن للجمهور عبر الموقع الإلكتروني (sa.up42.com)، وتتميز هذه المنصة بسهولة الوصول للبيانات وإدارتها، ومعالجة الصور على نطاق واسع، بالإضافة إلى ذلك، تراعي المنصة الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى أنها مستضافة ضمن بنية تحتية موثوقة داخل المملكة لضمان الأمان والكفاءة.

الخلاصة:

يمثل إطلاق منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) نقلة إستراتيجية نحو تعزيز السيادة التقنية للمملكة في مجال الفضاء، ويمهد الطريق لبناء اقتصاد قائم على البيانات الفضائية والذكاء الاصطناعي، كما تؤكد هذه المبادرة أن المملكة لا تكتفي باستهلاك التقنيات، بل تقود صناعتها وتوجهها، لتُرسّخ مكانتها كقوة صاعدة في عالم الفضاء الرقمي.