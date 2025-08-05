Perplexity في قفص الاتهام.. انتقادات حادة بشأن سرقة المحتوى من المواقع

اتهمت شركة Cloudflare، المتخصصة في تأمين المواقع الإلكترونية، شركة Perplexity، المتخصصة في البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتحايل على القيود المفروضة على زواحف الويب الخاصة بها بهدف الوصول إلى مواقع إلكترونية لا تسمح بذلك.

وذكرت Cloudflare في تقرير حديث أن Perplexity تتجاوز تعليمات ملفات robots.txt—التي تحدد إذا كان بإمكان الزواحف دخول موقع معين—عبر إخفاء هويتها الحقيقية عند مواجهة حظر، وذلك في محاولة “للتحايل على تفضيلات المواقع”.

وتعد روبوتات الزحف (Web Crawlers) — التي تُعرف أيضًا باسم عناكب الويب (Web Spiders) — برامج آلية تستخدمها محركات البحث وشركات الذكاء الاصطناعي لفحص محتوى المواقع الإلكترونية وتحليلها تلقائيًا.

وتزيد هذه المزاعم المخاوف القائمة بشأن ممارسات Perplexity، التي سبق اتهامها العام الماضي بتجاهل سياسات منع الزحف وتجاوز حواجز الدفع (Paywalls)، وهي نظام يمنع الوصول إلى محتوى موقع إلكتروني إلا بعد الدفع أو الاشتراك.

وأوضحت Cloudflare في تقريرها الجديد أنها تلقت شكاوى من عملائها تفيد بأن زواحف Perplexity ما زالت قادرة على الوصول إلى مواقعهم، وذلك مع تطبيقهم إعدادات واضحة في ملفات robots.txt، وتفعيل تقنيات منع هذه الزواحف.

واختبرت Cloudflare الأمر من خلال إنشاء نطاقات جديدة تتضمن قيودًا صريحة ضد زواحف Perplexity، لتكتشف أن الشركة تبدأ عادة بمحاولة الدخول باستخدام معرفاتها المعتادة مثل “PerplexityBot” أو “Perplexity-User”. ولكن في حال وجود حظر، فإنها تغير “معرّف المستخدم User Agent” لتبدو كأنها متصفح كروم في نظام macOS، مما يسمح لها بتخطي القيود.

وأشارت Cloudflare أيضًا إلى أن Perplexity تستخدم عناوين IP متغيرة، لا تُدرج ضمن قائمة العناوين الرسمية المرتبطة بزواحفها، كما أنها تغيّر أحيانًا شبكات النظام المستقل (ASN) التي تُستخدم لتحديد الجهة المالكة لمجموعة من عناوين IP، بهدف الالتفاف على الحظر.

وأكدت الشركة أن هذه الأنشطة رُصدت في عشرات آلاف النطاقات وملايين الطلبات يوميًا.

وفي تصريح لموقع “ذا فيرج” التقني، وصف المتحدث باسم Perplexity، جيسي دواير، تقرير Cloudflare بأنه “حيلة دعائية”، مشيرًا إلى وجود “العديد من المفاهيم المغلوطة” في بيانها.

يُذكر أن Cloudflare أزالت حديثًا Perplexity من قائمة الزواحف الموثوقة لديها، كما بدأت تفعيل أدوات لمنع ما وصفته بـ”الزحف الخفي” من جانب الشركة الناشئة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare، ماثيو برينس، قد أعرب في تصريحات سابقة عن قلقه من “التهديد الوجودي” الذي قد تشكله تقنيات الذكاء الاصطناعي على أصحاب المواقع.

وفي خطوة استباقية، بدأت Cloudflare الشهر الماضي بتوفير خيار لأصحاب المواقع لطلب رسوم من شركات الذكاء الاصطناعي مقابل الوصول إلى المحتوى، كما فعّلت الحظر التلقائي لزواحف الذكاء الاصطناعي بنحو افتراضي.