نظام iOS 26.. أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الهاتف

عادةً لا يحظى تطبيق الهاتف (Phone) بالكثير من التحديثات في إصدارات iOS، لكن ذلك تغير مع نظام iOS 26، فقد أضافت آبل عددًا من المزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة استخدام التطبيق، وتقليل المكالمات المزعجة وتوفير الوقت للمستخدمين، وتحسين الخصوصية.

إليك أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الهاتف في نظام iOS 26:

تصميم جديد

في نظام iOS 26 يحصل تطبيق الهاتف على تصميم جديد، مع إمكانية العودة إلى التصميم التقليدي الخاص بنظام iOS 18. ويدمج التصميم الجديد المكالمات الأخيرة، والمكالمات الفائتة، والبريد الصوتي في شاشة واحدة. وتظهر جهات الاتصال المفضلة في الجهة العلوية من الواجهة، وهناك تبويب في الجهة السفلية للتبديل السريع بين لوحة المفاتيح وجهات الاتصال.

تصفية المكالمات (Call Screening)

باستخدام مزية تصفية المكالمات في iOS 26، يمكن للمستخدم تفعيل خيار يطلب من المتصلين غير المحفوظين في قائمة جهات الاتصال تقديم اسمهم وسبب الاتصال.

تتم هذه العملية بنحو آلي بالكامل؛ إذ يعترض الهاتف المكالمة الواردة ويطلب من المتصل ذكر اسمه وسبب اتصاله، ثم يُحوَّل الكلام إلى نص ويعرضه للمستخدم، ثم يمكنه طلب المزيد من المعلومات، أو الرد على المكالمة، أو رفضها. ويتلقى المتصل ردًا آليًا مشابهًا للبريد الصوتي ويُوضع في وضع الانتظار حتى يتخذ المستخدم القرار.

ولتفعيل هذه المزية، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر الهاتف (Phone)، ثم فعّل خيار (طلب سبب الاتصال) Ask Reason for Calling.

كتم صوت المكالمات الواردة من متصلين مجهولين

إذا كنت تفضل عدم تلقي أي مكالمات من أرقام غير محفوظة في هاتفك، يمكنك تفعيل مزية (كتم صوت المكالمات الواردة من متصلين مجهولين) Silence Unknown Callers.

عند تفعيل هذا الخيار، تُرسل المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة مباشرة إلى البريد الصوتي، وستظهر في قائمة (المكالمات الأخيرة) Recents مرفقة برسالة صوتية إن وُجدت.

فلترة المكالمات

أضافت آبل أيضًا نظامًا جديدًا لفلترة المكالمات إلى iOS 26؛ إذ يمكن للمستخدم نقل المكالمات الفائتة والبريد الصوتي القادم من أرقام غير محفوظة إلى قسم خاص بالمتصلين المجهولين (Unknown Callers)، لتبقى الواجهة الرئيسية خالية منهم.

الإبلاغ عن البريد الصوتي غير المرغوب

عند الاستماع إلى بريد صوتي من رقم غير معروف، سيظهر زر جديد بعنوان (الإبلاغ عن بريد غير مرغوب فيه) Report Spam. يمكنك الضغط عليه لإرسال الرسالة إلى آبل، مع خيار الاحتفاظ بها أو حذفها مباشرة.

مساعد الانتظار (Hold Assist)

عندما تُجري مكالمة ويضعك الطرف الآخر قيد الانتظار، يمكن لمزية (مساعد الانتظار) Hold Assist الجديدة في iOS 26 أن تنتظر بدلًا منك؛ إذ تستمع هذه المزية إلى موسيقا الانتظار، وترسل تنبيهًا عند عودة أحد الأشخاص على الخط.

يمكنك تفعيل المزية بالنقر على الزر الثلاثي النقاط في أثناء الاتصال، وسيصدر الهاتف صوت رنين عند عودة الطرف الآخر إلى المكالمة. وإذا اكتشف الهاتف وجود موسيقا انتظار في أي مكالمة تُجريها، سيقترح تفعيل المزية تلقائيًا. لكن قد لا تعمل المزية بدقة مع أنظمة الرد الآلي التي تستخدم أصواتًا بدلًا من الموسيقا.

الترجمة المباشرة للمكالمات

يوفر نظام iOS 26 مزية الترجمة المباشرة للمكالمات الهاتفية. وفي أثناء المكالمة، يمكنك الضغط على الزر الثلاثي النقاط، ثم اختيار (الترجمة المباشرة) Live Translation، ثم اختر اللغة التي يتحدث بها الطرف الآخر واللغة التي تريد الترجمة إليها. وتدعم المزية حاليًا اللغات التالية: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية، والإسبانية.

عند الترجمة، سترى تنبيهًا في الجهة السفلية من الشاشة يشير إلى البدء بالترجمة، مع إظهار نص مباشر للمحادثة. وتُترجم المحادثة صوتيًا باستخدام صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي، ولا يُشترط أن يستخدم الطرف الآخر هاتف آيفون أو هاتف ذكي لتعمل المزية.

سجل المكالمات الموسّع

في iOS 26، يمكنك عرض سجل مكالمات موسّع لأي جهة اتصال. وما عليك سوى الضغط على زر (i) بجانب الاسم أو الرقم، ثم اختر (سجل المكالمات) Call History لمشاهدة جميع المكالمات السابقة مع هذا الشخص، حتى تلك التي تعود لعدة سنوات.

الكتابة إلى سيري في أثناء المكالمات

في أثناء إجراء مكالمة صوتية، يمكنك استخدام مزية (الكتابة إلى سيري) Type to Siri لطرح الأسئلة أو تنفيذ الأوامر دون الحاجة إلى التحدث مع المساعد سيري.

إمكانية استخدام تطبيق الهاتف على أجهزة آيباد وحواسيب ماك

وسعت آبل دعم تطبيق الهاتف ليعمل على أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 26 وعلى حواسيب ماك التي تعمل بنظام macOS Tahoe، مع دعم كامل للمزايا الجديدة مثل: تصفية المكالمات، ومساعد الانتظار، والترجمة المباشرة.

لاستخدام التطبيق في جهاز آيباد أو حاسوب ماك، يجب أن يكون هناك هاتف آيفون مرتبط بحساب آبل نفسه الخاص بالجهاز اللوحي أو الحاسوب، ومفعّل عليه خيار (المكالمات عبر الواي فاي) Wi-Fi Calling.