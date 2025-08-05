كل ما تحتاج إلى معرفته عن الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين

أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، في نهاية الشهر الماضي، الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين (Syria Angels Network)، وهي منصة استثمارية جديدة تهدف إلى سد فجوة التمويل، التي لطالما واجهها مؤسسو الشركات الناشئة داخل البلاد، خصوصًا في المراحل المبكرة من مشاريعهم.

وجاء إطلاق الشبكة بعد أشهر من التحضير والتنسيق، لتعمل كمنصة مستقلة لربط المستثمرين الملائكيين، سواء من داخل سوريَة أو من الشتات، مع رواد الأعمال المتميزين، بهدف توفير التمويل والإرشاد في المراحل المبكرة من تطور الشركات.

الرؤية والأهداف:

تتمثل رؤية (الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين) في توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم ريادة الأعمال والابتكار في سوريَة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ولتحقيق هذه الرؤية، تهدف الشبكة إلى:

توفير منصة لربط المستثمرين مع الشركات الناشئة.

تسهيل عملية الاستثمار الملائكي.

تقديم الدعم المالي وغير المالي (الإرشاد والتوجيه) للشركات الناشئة.

بناء شراكات إستراتيجية لتعزيز فرص الاستثمار.

توفير بيانات ورؤى حول سوق الشركات الناشئة في سوريَة.

التزام أولي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار:

شارك في اللقاء التأسيسي – الذي أطلق عمل الشبكة فعليًا – أكثر من 30 مستثمرًا من داخل سوريَة ومن الجاليات السورية في الخارج، وقدّموا التزامات استثمارية أولية بلغت نحو 10 ملايين دولار، ستوجّه لدعم الشركات الناشئة السورية في مراحلها الأولى، وهو رقم يحمل دلالة مهمة على الثقة المتزايدة بالإمكانات الكامنة للبيئة الريادية السورية رغم التحديات.

أطلقنا الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين Syria Angels Network، بمشاركة 30 مستثمراً، وبقيمة أولية تقارب 10 ملايين دولار لدعم الشركات الناشئة السورية في مرحلة التأسيس. نعمل على توفير التمويل اللازم لتحويل طموحات شبابنا وأفكارهم الخلاقة إلى شركات واعدة تدفع عجلة النمو في بلادنا. pic.twitter.com/vi0ROio6z9 — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) July 27, 2025

ما الأنشطة الرئيسية للشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين؟

تنفذ (الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين) عدة أنشطة رئيسية لتحقيق أهدافها، ومنها:

جلسات عرض منتظمة: تُعقد جلسات عرض منتظمة للشركات الناشئة أمام أعضاء الشبكة من المستثمرين، مع استكشاف الفرص من الحاضنات، والمسرّعات، والبرامج المختلفة.

تُعقد جلسات عرض منتظمة للشركات الناشئة أمام أعضاء الشبكة من المستثمرين، مع استكشاف الفرص من الحاضنات، والمسرّعات، والبرامج المختلفة. جلسات العمل والإرشاد: تُنظم ورش عمل وجلسات لتعزيز قدرات المستثمرين بالإضافة إلى تعرُّف الجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الناشئة، ويمكن للمستثمرين أيضًا العمل كموجهين بشكل اختياري.

تُنظم ورش عمل وجلسات لتعزيز قدرات المستثمرين بالإضافة إلى تعرُّف الجوانب القانونية المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الناشئة، ويمكن للمستثمرين أيضًا العمل كموجهين بشكل اختياري. الشراكات الاستراتيجية: ستتعاون الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين مع شبكات المغتربين، والشركات القانونية، والمسرّعات، والنقابات الإقليمية لتوفير فرص قوية للشركات الناشئة وأعضاء الشبكة.

ستتعاون الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين مع شبكات المغتربين، والشركات القانونية، والمسرّعات، والنقابات الإقليمية لتوفير فرص قوية للشركات الناشئة وأعضاء الشبكة. البحث ومشاركة البيانات: ستعمل الشبكة كمصدر للبيانات والرؤى حول أنشطة الشركات الناشئة، وتوجهات الاستثمار، وسلوك المستثمرين في سوريَة، وسيستفيد الأعضاء من الوصول الحصري إلى التقارير، وملفات المؤسسين، ووضع القطاعات، والبيانات المجتمعة حول الأداء، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً.

ما المعايير الأساسية لاختيار الشركات الناشئة؟

تعتمد عملية اختيار الشركات الناشئة على مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو والنجاح، وتركز هذه المعايير في جوانب مختلفة بدءًا من فريق العمل ووصولًا إلى خطة التوسع.

1- فريق العمل:

يجب أن يتمتع الفريق المؤسس بمهارات متكاملة وقدرة على القيادة والتوسع، كما ينبغي أن يكون الفريق المؤسس متفرغًا بالكامل أو لديه الاستعداد للالتزام التام بالمشروع.

2- المنتج والنموذج التجاري:

يُشترط أن يكون المنتج الرقمي أو التقني مبتكرًا وقابلًا للتوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويجب أن يكون للشركة نموذج عمل مثبت وقابل للتطبيق، مع وجود قاعدة أولية من العملاء الذين يدفعون أو وجود مؤشرات قوية على جذب السوق.

3- الميزة التنافسية والوضع المالي:

يجب أن تمتلك الشركة ميزة تنافسية واضحة تجعل من الصعب تقليد منتجها أو دخول المنافسين الجدد إلى السوق، كما يجب أن يكون لديها خطة مالية واضحة تُظهر كيفية توزيع التمويل المطلوب وربطه بتطور المنتج.

4- مراحل التأسيس:

تُقبل الشركات في مراحلها المبكرة، من مرحلة التأسيس (Seed) وحتى التمويل الأولي (Series A)، ويمكن النظر في الشركات في مرحلة ما قبل التأسيس (Pre-seed) إذا أظهرت مؤشرات جيدة على التقدم.

5- التوجه الجغرافي:

تُعطى الأفضلية للشركات الناشئة التي تعمل داخل سوريَة أو تنوي التوسع في السوق السورية، ويجب أن تُظهر هذه الشركات فهمًا حقيقيًا للسوق المحلي من خلال أبحاث سوق مكتملة وخطة واضحة لجذب العملاء.

معايير الحصول على عضوية كمستثمر:

للتأهل للحصول على العضوية في (الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين)، يجب على المستثمرين المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن فعالية الشبكة واستدامتها، وتشمل هذه الشروط:

نية الاستثمار : يجب إظهار نية واضحة للاستثمار في الشركات الناشئة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

: يجب إظهار نية واضحة للاستثمار في الشركات الناشئة خلال الـ 12 شهرًا القادمة. القدرة المالية : امتلاك القدرة على ضخ رأس المال، بدءًا من 5000 دولار لكل صفقة استثمار.

: امتلاك القدرة على ضخ رأس المال، بدءًا من 5000 دولار لكل صفقة استثمار. الالتزام بالأخلاقيات : الالتزام بقيم الاحترافية، والسرية، والاستثمار الأخلاقي.

: الالتزام بقيم الاحترافية، والسرية، والاستثمار الأخلاقي. المشاركة الفعالة: الاستعداد للمشاركة في نشاط واحد على الأقل من أنشطة الشبكة كل ربع سنة، سواء كان ذلك عبر الاستثمار، أو الإرشاد، أو المشاركة في الفعاليات.

وتجدر الإشارة إلى أن رسوم العضوية السنوية تبلغ 500 دولار أمريكي، وتدعم هذه الرسوم تشغيل المنصة، والتنسيق، وتنظيم الفعاليات.

كيف يمكنك الانضام إلى الشبكة؟

إذا كنت مستثمرًا مهتمًا أو في بداية رحلتك الاستثمارية، يمكنك الانضمام إلى (الشبكة السورية للمستثمرين الملائكيين) عن طريقة تعبئة نموذج الانضمام عبر الموقع الإلكتروني للشبكة، وبعد مراجعة أولية لطلبك، سيُتواصل معك وستُدعى إلى حضور الجلسات المقبلة للشبكة، إذ ستتاح لك الفرصة للقاء رواد أعمال واعدين واستكشاف فرص استثمارية فريدة.