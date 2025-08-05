جوجل تسخر من تأخّر سيري وتروّج لهواتف بكسل 10 بإعلان لاذع

في خطوة دعائية جريئة، نشرت شركة جوجل إعلانًا جديدًا يسخر من تأخر إطلاق مزايا “سيري” الذكية التي وعدت بها آبل ضمن منظومة Apple Intelligence، وذلك ضمن حملة ترويجية لهواتف بكسل 10 المرتقبة.

ويوجه الإعلان رسالة مباشرة إلى مستخدمي آيفون، يقول فيها: “إذا كنت تشتري هاتفًا جديدًا من أجل ميزة قادمة قريبًا، لكنها لم تأتِ طوال عام كامل، يمكنك إما أن تغيّر معنى كلمة (قريبًا)، أو ببساطة أن تغيّر هاتفك”.

وكانت آبل قد كشفت خلال مؤتمر المطورين WWDC 2024 عن نسخة محدثة من Siri مدعومة بقدرات Apple Intelligence، ووعدت بجعل المساعد الشخصي أكثر تخصيصًا وذكاء. لكن مع إطلاق سلسلة آيفون 16، لم تكن هذه المزايا جاهزة بعدُ، واكتفت الشركة بالإشارة إلى أنها “قادمة قريبًا”.

وفي وقتٍ لاحق، أعلنت آبل رسميًا تأجيل إطلاق الوظائف الذكية لـ “سيري” حتى ربيع عام 2026، أي بعد عام كامل من الموعد المعلن سابقًا، مما أثار غضب المستخدمين، وأدى إلى دعاوى قضائية جماعية تتهم الشركة بالإعلان المضلل، كما سبب ذلك اضطرابًا في الشركة نفسها.

واستغلت جوجل هذا التأخير للترويج لسلسلتها الجديدة بكسل 10، التي تعتزم الكشف عنها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري، مؤكدة جاهزية مزاياها الذكية في الوقت المحدد دون وعود مؤجلة.