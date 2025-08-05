آبل تطوّر محرك بحث ذكيًا للإجابات لمنافسة ChatGPT

ذكرت تقارير صحفية أن شركة آبل تعمل حاليًا على تطوير روبوت محادثة ذكي داخلي بمواصفات مبسّطة، بهدف منافسة ChatGPT، وذلك في إطار سباق الذكاء الاصطناعي الذي تتخلف عنه الشركة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد شكّلت آبل في وقت سابق من هذا العام فريقًا جديدًا يحمل اسم “الإجابات والمعرفة والمعلومات”، يتولى تطوير تجربة بحث ذكية على غرار ChatGPT، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكنها التجوّل عبر الإنترنت لتقديم إجابات مباشرة على استفسارات المستخدمين.

ويُعد تشكيل هذا الفريق تحوّلًا إستراتيجيًا في نهج آبل بشأن الذكاء الاصطناعي، إذ كانت الشركة قد تعاونت في عام 2024 مع شركة OpenAI لإدماج ChatGPT في مساعدها الصوتي “سيري”، بدلًا من تطوير نظام محادثة خاص بها.

ويبدو أن الشركة تتجه إلى تقديم خدمات ذكاء اصطناعي داخلية، قد تشمل تطبيقًا مستقلًا، إلى جانب دعم إضافي لتقنيات البحث في “سيري” و”سبوت لايت” ومتصفح “سفاري”، وفقًا لما نقله التقرير عن مصادر مطلعة.

ويقود الفريق الجديد روبي ووكر، الذي أشرف سابقًا على تطوير مساعد سيري، وتُظهر إعلانات التوظيف الأخيرة أن آبل تبحث عن خبرات في خوارزميات البحث وتطوير محركاته.

ومع هذا التوجه الجديد، تواجه آبل تحديات في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام تأجيل إطلاق النسخة المحسّنة من “سيري”، مكتفية بالقول إنها ستصل “خلال العام المقبل”.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، صرّح خلال إعلان أرباح الربع الأخير أن الشركة منفتحة على الاستحواذ على الشركات الأخرى لتسريع خططها في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة “Apple Intelligence” التي تسعى من خلالها إلى تعويض تأخرها في هذا السباق التقني.