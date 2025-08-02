دراسة.. ChatGPT يهيمن على سوق روبوتات الدردشة الذكية بلا منافسة

أظهرت بيانات جديدة أن روبوت الدردشة “ChatGPT” من شركة OpenAI يهيمن بنحو كاسح على سوق روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي، متفوقًا بفارقٍ كبير على كافة المنافسين.

وبحسب إحصائيات نشرتها شركة Statcounter، المختصة في تتبع حصص الاستخدام للأنظمة والمتصفحات والمواقع الرقمية، فقد ظهر أن ChatGPT يستحوذ على أكثر من 80% من سوق الروبوتات الذكية، وهي نسبة تشهد ارتفاعًا بمرور الوقت.

وقد بدأت Statcounter في مارس 2025 بتتبع عدد جلسات المستخدمين في منصات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT و Google Gemini و Claude AI و Microsoft Copilot، وغيرها.

ووفقًا للبيانات الخاصة بشهر يوليو على الصعيد العالمي، فقد جاءت نسب الاستخدام على النحو الآتي:

OpenAI ChatGPT: 82.69%

Perplexity AI: 8.6%

Microsoft Copilot: 4.5%

Google Gemini: 2.2%

Deepseek: 1.59%

Claude AI: 0.91%

وأظهرت البيانات في الولايات المتحدة نمطًا مشابهًا مع استحواذ ChatGPT على أكثر من 80% من السوق، يليه Copilot بنسبة تقارب 10%. ومن الجدير بالذكر أن كلتا الأداتين تعتمدان على نماذج شركة OpenAI.

وتعتمد Statcounter في جمع بياناتها على أكثر من 5 مليارات مشاهدة لصفحات الإنترنت شهريًا عبر ما يزيد على 1.5 مليون موقع، باستخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحديد مصادر الزيارات ونوع الجهاز ونظام التشغيل وغير ذلك.

ومع ذلك، لم توضح الشركة بنحو تفصيلي كيفية تصنيف جلسات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الطبيعة المختلفة لهذه المنصات التي لا تحيل المستخدمين إلى روابط أو مواقع خارجية، كما لا يُعرف إذا كان نشاط المستخدمين عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة مأخوذًا بالحسبان.