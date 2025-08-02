آبل تلوّح بصفقات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة “منفتحة” على عمليات الاستحواذ والاندماج في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توسعها الملحوظ للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وجاءت تصريحات كوك بالتزامن مع إعلان نتائج آبل المالية للربع الثاني من عام 2025، إذ سجّلت الشركة إيرادات بلغت 94 مليار دولار بين شهري أبريل ويونيو، محققة نموًا قدره 10% مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC.

ويأتي هذا التوجه وسط التحديات التي تواجهها آبل في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ ما زالت متأخرة عن منافسيها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما فقدت حديثًا عددًا من أبرز مهندسيها لصالح شركة ميتا التي استقطبتهم بعروض مالية ضخمة.

وتُشير تقارير متزايدة إلى اعتماد آبل المتنامي على التعاون مع شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وانفتاحها على إجراء استحواذات كبرى لتسريع وتيرة اللحاق بالمنافسين.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت في وقتٍ سابق بأن آبل أجرت محادثات مع شركات رائدة مثل OpenAI وأنثروبيك لإدماج تقنياتها في “مشروع Siri المستند إلى الذكاء الاصطناعي”.

وكشفت التقارير أن الشركة ناقشت أيضًا الاستحواذ على شركة Perplexity الناشئة المتخصصة في البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه التحركات بعد تعيين مايك روكويل، رئيس مشروع نظارة Vision Pro، لقيادة فريق الذكاء الاصطناعي منذ مارس الماضي.

وقال كوك في تصريحاته إن آبل تعمل على إدماج الذكاء الاصطناعي في كافة الأجهزة والمنصات والأنظمة، مؤكدًا أن الشركة تعيد توجيه جزء كبير من موظفيها للعمل على مزايا الذكاء الاصطناعي.

وأشار كوك إلى أن الشركة تُحرز تقدمًا جيدًا في تطوير نسخة أكثر تخصيصًا من سيري، لكن إطلاقها على نطاق واسع ما زال غير مؤكد.

وتواصل آبل تحقيق نتائج مالية قوية في قطاعاتها الأساسية، حتى مع التعثر في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ فقد ارتفعت إيرادات قسم الآيفون بنسبة قدرها 13% لتصل إلى 44.6 مليار دولار، كما سجّلت أجهزة ماك إيرادات بقيمة قدرها 8.1 مليارات دولار، مدفوعة بإطلاق نسخة جديدة من MacBook Air في مارس الماضي.

وارتفعت عائدات خدمات آبل – مثل آي كلاود وآب ستور وخدمات التلفاز – بنسبة قدرها 13% لتصل إلى 27.4 مليار دولار، في أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب الشركة.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة سلسلة آيفون 17 في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع إصدار نظام iOS 26 الذي يأتي بتصميم جديد يحمل اسم “Liquid Glass”، وهو تصميم أثار آراء متباينة وسط المستخدمين.