عبر بوابة النرويج.. OpenAI تبني أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في أوروبا

أعلنت شركة OpenAI بدء إنشاء أول منشأة ضخمة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا في دولة النرويج، ضمن مشروع يحمل اسم Stargate Norway، وذلك في إطار توسعها العالمي المستمر. ويهدف المشروع إلى منح أوروبا قدرًا أكبر من السيادة على منظومة الذكاء الاصطناعي لديها.

وتتعاون OpenAI في هذا المشروع مع مجموعة Aker الصناعية النرويجية، ومزود البنية التحتية Nscale، ومن المتوقع أن يصبح مشروع Stargate Norway واحدًا من أكبر مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في القارة، إذ سيضم 100 ألف رقاقة من إنتاج إنفيديا بحلول نهاية عام 2026. وسيعمل المركز بالكامل على الطاقة المتجددة، مع قابلية توسع تدريجية في القدرات بمرور الوقت.

ويقع المركز في منطقة كفاندال بالقرب من مدينة نارفيك شمال النرويج، مستفيدًا من الطاقة الكهرومائية الوفيرة، والمناخ البارد، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة في المنطقة، وهي عوامل تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية. ويبدأ المشروع بقدرة مبدئية تبلغ 230 ميجاواط، مع خطة لزيادة 290 ميجاواط إضافية مع نمو الطلب.

ويشكّل المشروع جزءًا من مبادرة “OpenAI للدول”، ويُعد أول استثمار أوروبي ضمن منصة Stargate للبنية التحتية، بعد الكشف سابقًا عن مشروع مماثل في دولة الإمارات تحت اسم Stargate UAE.

وستكون OpenAI أول المستفيدين من القدرات التشغيلية للمركز، إذ ستحجز حصة مبدئية من الطاقة الحاسوبية، مع خيار التوسع لاحقًا. ويهدف المركز إلى تلبية المتطلبات التنظيمية الأوروبية، مع التركيز على دعم المؤسسات العامة، والشركات الناشئة، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات في النرويج والمملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي عمومًا.

وسيعمل المركز باستخدام أنظمة تبريد سائلة مباشرةً على الرقاقات الإلكترونية، كما سيُعاد استخدام الحرارة الناتجة عن الرقاقات لتوفير طاقة منخفضة الكربون للمؤسسات المحلية.

استثمارات متسارعة وتوسعات عالمية

ويأتي إعلان Stargate Norway في وقت تشهد فيه OpenAI توسعًا استثماريًا عالميًا ملحوظًا، إذ تضاعف هدفها السنوي للإيرادات إلى 12 مليار دولار، في حين بلغ عدد مستخدمي ChatGPT النشطين أسبوعيًا نحو 700 مليون مستخدم.

ويقابل هذا النمو السريع ارتفاع كبير في النفقات؛ إذ تتوقع الشركة أن تصل “نفقات التشغيل” إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2025، بزيادة قدرها مليار دولار مقارنةً بالتقديرات السابقة، نتيجة الإنفاق على الحوسبة والبنية التحتية والعمليات.

ولمواكبة الطلب المتزايد، تعمل OpenAI على توسيع بنيتها التحتية حول العالم، وتشمل الخطط مشروعًا مشتركًا ضخمًا مع SoftBank لإنشاء مركز بيانات في الولايات المتحدة، باستثمار مشترك يبلغ 18 مليار دولار من كل طرف.

ولتأمين التمويل اللازم، تسعى OpenAI إلى جمع 40 مليار دولار في جولة تمويلية قياسية، بعد أن جمعت بالفعل 10 مليارات دولار، وهي الآن في مراحل متقدمة من المحادثات لجمع 30 مليار دولار إضافية من جهات استثمار عالمية.