الذكاء الشخصي الفائق.. مارك زوكربيرج يكشف عن رؤيته للذكاء الاصطناعي

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، رؤيته الطموحة لما وصفه بـ”الذكاء الفائق الشخصي Personal Superintelligence”، في خطوة تكشف التوجه الإستراتيجي الجديد للشركة، التي تعتزم ضخ ما بين 66 و 72 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 وحده.

ونُشرت مذكرة “الذكاء الفائق الشخصي” بالتزامن مع إعلان ميتا نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أظهرت استثمارات ضخمة في المواهب والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط المستثمرين والمراقبين.

وكتب زوكربيرج في مذكرته: “لقد بدأنا نرى خلال الأشهر الأخيرة لمحات من قدرة أنظمتنا على تحسين ذاتها. التحسن ما زال بطيئًا، لكنه حتمي. لقد بات تطوير الذكاء الفائق قاب قوسين أو أدنى”.

وكثّفت ميتا جهودها في سباق الذكاء الاصطناعي حديثًا، إذ استثمرت في يونيو الماضي 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، كما استقطبت مديرها التنفيذي ألكسندر وانغ. وفي خطوة لاحقة، أعلن زوكربيرج تأسيس وحدة “Superintelligence Labs”، المتخصصة في تطوير النماذج الأساسية وأبحاث الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأكدت المديرة المالية لشركة ميتا، سوزان لي، أن إجمالي مصروفات الشركة في عام 2025 سيبلغ ما بين 114 و 118 مليار دولار، مع توجيه أكبر قسم منها نحو الذكاء الاصطناعي.

وتتميز إستراتيجية ميتا، بحسب زوكربيرج، بتركيزها على تمكين الأفراد، خلافًا لنهج بعض الشركات الأخرى التي تسعى إلى توجيه الذكاء الفائق نحو أتمتة كافة الأعمال القيمة، على حد تعبيره.

وقال زوكربيرج في مذكرته، موجهًا نقدًا مبطنًا لمنافسيه مثل OpenAI وجوجل: “يرى المنافسون أن الذكاء الفائق يجب أن يُستخدم لأتمتة العمل، ثم تعيش البشرية على مخرجاته. نحن نرى العكس تمامًا”.

وأوضح أن هدف ميتا هو تطوير ذكاء اصطناعي يساعد الأفراد في تحقيق أهدافهم، وإيجاد ما يتطلعون إلى رؤيته في العالم، وخوض تجارب جديدة، وتعزيز علاقاتهم، بالإضافة إلى النمو الشخصي.

وأشار زوكربيرج إلى أن الأجهزة الشخصية، مثل النظارات الذكية القادرة على فهم السياق من خلال الرؤية والسمع والتفاعل اليومي، ستصبح المنصة الحوسبية الرئيسية في المستقبل، في إشارة إلى دور قسم “Reality Labs” داخل ميتا.

وأظهر التقرير المالي أن الشركة تخطط لتوسيع التوظيف في مجالات “ذات أولوية عالية” مثل الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بزيادة كبيرة في الرواتب المخصصة لأصحاب المواهب المتخصصة، وقد ظهر ذلك بوضوح في الآونة الأخيرة مع استقطاب ميتا عددًا من الأسماء اللامعة في الذكاء الاصطناعي من شركات منافسة مثل آبل و OpenAI بعروض مالية ضخمة تضاهي ما يحصل عليه نجوم الرياضة.

ومع دفاعه عن إتاحة القدرات الذكية بنحو واسع، أقر زوكربيرج بالحاجة إلى الحذر، مؤكدًا أن الذكاء الفائق سيطرح تحديات جديدة على صعيد الأمان، وسيتطلب معايير صارمة للحد من الأخطار، إلى جانب الحذر في مسألة إتاحة النماذج المفتوحة المصدر.

واختتم زوكربيرج بقوله: “إننا نعيش الآن المدة الحاسمة لتحديد مستقبل هذه التقنية، والسؤال المطروح هو: هل يكون الذكاء الفائق أداة لتمكين الفرد، أم قوة تستبدل قطاعات واسعة من المجتمع؟”.