DJI تكشف عن أول كاميرا بانورامية احترافية بدقة تصوير قدرها 8K

أعلنت شركة DJI إطلاق أول كاميرا بانورامية بزاوية تصوير قدرها 360 درجة باسم Osmo 360، وهي تشكّل محاولة مباشرة لمنافسة كاميرتي Insta360 X5 و GoPro Max، مع تفوق ملحوظ من ناحية الدقة والأداء.

وتتميز Osmo 360 بتصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل إطارات قدره 50 إطارًا في الثانية، متفوقةً بذلك على كاميرا X5 التي تصور بـ 30 إطارًا في الثانية فقط، كما تأتي بتصميم أكثر إحكامًا وخفة، إذ يقل وزنها بنحو 20 جرامًا عن كاميرا Insta360 المنافسة.

ولا تدعم الكاميرا العدسات القابلة للاستبدال، لكن الكاميرا الجديدة من DJI تستخدم كامل مساحة مستشعراتها الجديدة المربعة البالغ قياسها إنش واحد، بخلاف كاميرا X5 التي تستفيد فقط بجزء من مستشعرها المستطيل. وتقول الشركة إن هذا التصميم يسهم في تقليل الحجم الكلي، مما يجعل الكاميرا أكثر خفة وملاءمة للاستخدام، بوزن لا يتجاوز 183 جرامًا.

وتدعم كاميرا DJI Osmo 360 تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K لمدة تصل إلى 100 دقيقة متواصلة دون ارتفاع في الحرارة.

وتوفر الكاميرا أيضًا خيارات متعددة في معدل الإطارات حسب الدقة، إذ يمكن التصوير بمعدل قدره 60 إطارًا عند خفض الدقة إلى 6K، أو حتى 100 إطار في الثانية بدقة قدرها 4K، في حين تدعم التصوير بعدسة واحدة حتى 120 إطارًا في الثانية. كما تتيح التبديل بين العدستين في أثناء التصوير دون الحاجة إلى إيقاف التسجيل.

وتلتقط كاميرا DJI Osmo 360 صورًا ثابتة بدقة قدرها 120 ميجابكسل، وهي ضعف دقة الصور في كاميرا X5، لكن استخدام وضع HDR للمعالجة اللاحقة يستدعي خفض الدقة إلى 30 ميجابكسل.

ومن أبرز المزايا الأخرى في الكاميرا التحكم الصوتي والإيمائي لبدء التسجيل أو إيقافه، وتقنيتا HorizonSteady و RockSteady لتثبيت الصورة مع الحفاظ على الديناميكية، وتتبع الأشخاص والمركبات والحيوانات تلقائيًا عبر تطبيق DJI Mimo، مع سعة تخزين مدمجة قدرها 105 جيجابايت.

وتطرح DJI أيضًا مجموعة من الملحقات الاختيارية، منها عصا تمديد البطارية التي تضيف 180 دقيقة من التصوير الإضافي بدقة قدرها 8K، وواقيات عدسة شفافة، وعصي سيلفي تتصل بحامل ثلاثي.

ومن المقرر طرح الكاميرا في الأسواق العالمية التي تتوفر فيها منتجات DJI بسعر يبدأ من 500 دولارٍ أمريكي، علمًا بأن الملحقات الإضافية تُباع منفصلة.