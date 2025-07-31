5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 FE القابل للطي 

طرحت سامسونج آخرًا أحدث هواتفها القابلة للطي في الأسواق، وهي: Galaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7 و Galaxy Z Flip7 FE.

يُعدّ Flip7 FE الإصدار الاقتصادي من Galaxy Z Flip7، وتهدف سامسونج من إطلاق هذا الهاتف إلى إتاحة تجربة الهواتف القابلة للطي بسعر معقول. ومع ذلك، لم يكن الهاتف بمستوى التوقعات، إذ يبدو كنسخة معدلة من Galaxy Z Flip6، مع معالج Exynos بدلًا من Snapdragon، وذاكرة وصول عشوائي بسعة أقل، وألوان محدودة تشمل: الأبيض والأسود. كما أن سعره يبدأ من 899 دولارًا؛ مما يضعه خارج نطاق الفئة الاقتصادية فعليًا.

فإذا كنت تفكر بشرائه، لكنك لم تتخذ بعدُ القرار النهائي، إليك خمسة بدائل قد تكون أنسب لك من حيث السعر أو المواصفات:

1- هاتف Galaxy Z Flip6

يُعد Flip6 الخيار الأقرب لـ Flip7 FE، لكنه يأتي مع مزايا تجعله أكثر جاذبية. فالهاتفان يتشابهان من حيث التصميم والمواصفات الأساسية التي تشمل: شاشة داخلية بقياس قدره 6.7 بوصات، وشاشة خارجية بقياس قدره 3.4 بوصات، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

لكن Flip6 يتفوق بوضوح في الأداء، بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بسعة قدرها 12 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر بمجموعة من الألوان المميزة، مثل: الأزرق والأخضر والأصفر.

2- هاتف Galaxy Z Flip7 الجديد

إذا كان بإمكانك زيادة الميزانية بمقدار 200 دولار، فإن Galaxy Z Flip7 يُعد خيارًا ممتازًا. وما يميز هذا الهاتف عن إصدار FE الشاشة الخارجية الكبيرة التي تأتي بقياس قدره 4.1 بوصات، والتي تتمتع بدقة أعلى وسطوع أقوى وسلاسة أكبر.

كما يعمل Flip 7 بمعالج Exynos 2500 الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير في الساعة.

3- هاتف Motorola Razr 60

إذا كان السعر هو العامل الأساسي الذي ستعتمد عليه لاختيار بديل لهاتف Flip7 FE، فإن Motorola Razr 60 سيكون مناسبًا لك، فهو يُباع بسعر يبدأ من 800 دولار، ويتفوق على هاتف سامسونج في بعض الجوانب.

إذ يضم Razr 60 شاشة خارجية يبلغ مقاسها 3.6 بوصات، وتتفوق على شاشة Flip7 FE بالدقة ومعدل التحديث، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت، وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا. كما أنه يتوفر بأربعة ألوان، هي: الوردي، والأخضر، والأزرق، والفضي، وأما Flip7 FE فيتوفر بلونين فقط، هما: الأبيض والأسود.

4- هاتف Motorola Razr 60 Ultra

إذا كنت تبحث عن أفضل الهواتف القابلة للطي رأسيًا، فإن هاتف موتورولا Razr 60 Ultra هو الخيار المثالي. إذ يتميز هذا الهاتف بشاشة خارجية بحجم قدره 4 بوصات تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يتميز بأداء فائق القوة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ سعتها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا.

ومع أن سعره مرتفع، ويبدأ من 1300 دولار فإنه يقدم تجربة استثنائية ويُتفوق على معظم الهواتف القابلة للطي رأسيًا المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

5- هاتف سامسونج Galaxy S25

مع أنه لا ينتمي إلى فئة الهواتف القابلة للطي، فإن Galaxy S25 يُعدّ بديلًا مميزًا لهاتف Galaxy Z Flip7 FE إذا كنت ترغب في هاتف من سامسونج تحديدًا، ويتميز بالحجم الصغير.

يقدم هذا الهاتف أداءً فائق القوة والسرعة بفضل الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Elite المصمم حصريًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، ويضم شاشة صغيرة بحجم يبلغ 6.2 بوصة، ويأتي مع نظام تصوير احترافي يتضمن عدسة مقربة لا تتوفر في أي من هواتف سامسونج القابلة للطي.

كما يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار (مقابل IP48 في Flip7 FE)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، ويُباع بسعر يبدأ من 800 دولار.