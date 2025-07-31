نزيف العقول في آبل.. خبراء الذكاء الاصطناعي يرحلون إلى ميتا بعروض خيالية

أفاد تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل خسرت خبيرًا رابعًا في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح شركة ميتا، في أحدث سلسلة من الانتقالات التي تهدد استقرار فريق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في آبل.

وأوضح التقرير أن المهندس بوين زانغ، أحد أعضاء فريق النماذج الأساسية في آبل، غادر حديثًا للانضمام إلى ميتا، بعد أن سبقه عدد من زملائه، منهم رئيس الفريق رومينغ بانغ.

وتسعى ميتا إلى تعزيز وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق “Superintelligence Labs”، التي تعمل على تطوير نماذج قادرة على أداء مهام بمستوى يعادل الذكاء البشري أو يتفوق عليه.

وبحسب التقرير، فإن ميتا تُغري مهندسي الذكاء الاصطناعي بعروض مالية ضخمة تشمل رواتب أساسية مرتفعة ومكافآت توقيع وأسهمًا في الشركة، إذ يُقال إن بانغ حصل على عرض يفوق 200 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز رواتب معظم موظفي آبل باستثناء المديرين التنفيذيين.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، في وقت سابق أن ميتا عرضت مكافآت انضمام وصلت وحدها إلى 100 مليون دولار لبعض المهندسين، واستقطبت ميتا خبراء من آبل و OpenAI وأنثروبيك ضمن خطة توسعية شرسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن جهتها، تحاول آبل التصدي لهذا النزيف المتواصل لخبرائها عبر زيادات طفيفة في رواتب فريق النماذج الأساسية، لكن تلك الزيادات تظل أقل بكثير من تلك التي تقدمها ميتا.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هجرة الخبراء إلى إبطاء وتيرة تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل آبل، خاصةً في ظل تأجيل طرح بعض مزايا الذكاء الاصطناعي”Apple Intelligence” في المساعد الصوتي سيري Siri إلى عام 2026.

وتُشير مصادر داخلية إلى أن آبل بدأت إعادة هيكلة فرق الذكاء الاصطناعي، إذ يشرف الآن كل من كريغ فيدريغي، رئيس قطاع البرمجيات، ومايك روكويل، قائد تطوير نظارة Vision Pro، على هذا القطاع.

وظهرت تقارير تُفيد بأن الشركة تدرس الاعتماد على نماذج خارجية من شركات مثل أنثروبيك أو OpenAI لتطوير نسخة متقدمة من Siri، في ظل تعثر تطوير نماذجها الخاصة.

وبحسب بلومبرغ، فإن هذه التوجهات قد أدّت إلى تراجع الروح المعنوية داخل فريق تطوير النماذج الأساسية Foundational Models في آبل، إذ بدأ عدد من المهندسين البحث عن فرص عمل لدى شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين يسعى مسؤولو آبل إلى طمأنة الموظفين بشأن التزام الشركة بمواصلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخليًا.