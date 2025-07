دخلت سامسونج رسميًا سباق الهواتف القابلة للطي الاقتصادية بأول هاتف قابل للطي رأسيًا من فئة Fan Edition، وهو هاتف Galaxy Z Flip7 FE الذي يُصنّف كبديل أرخص من هاتف Galaxy Z Flip7 الرائد، ويُعدّ منافسًا لهاتف Motorola Razr 60 القابل للطي الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة.

كلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة وهناك الكثير من المواصفات المتشابهة بينهما. ولتتعرف المواصفات الأساسية لكلا الهاتفين وأبرز الفروق بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip7 FE و Motorola Razr 60:

التصميم

يأتي هاتف Z Flip7 FE بتصميم يشبه طراز Z Flip 6 الذي صدر العام الماضي، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع Armor، وتغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

وأما هاتف موتورولا Razr 60 فيأتي بتصميم قريب من تصميم Z Flip7 الرائد، ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، وأما الجهة الخلفية فهي مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي.

كلا الهاتفين يدعمان معيار IP48 لمقاومة الغبار والماء، أي أنهما قادران على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف سامسونج بلونين، هما: الأسود أو الأبيض، وأما هاتف موتورولا فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الوردي، والأخضر، والأزرق، والفضي.

الشاشة

يضم هاتف سامسونج Z Flip7 FE شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بقياس قدره 3.4 بوصات، وبدقة تبلغ 748×720 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما الشاشة الداخلية فهي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X وتأتي بقياس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2640×1080 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية +HDR10.

وأما هاتف موتورولا Razr 60 فيضم شاشة خارجية أكبر وأعلى دقة من شاشة هاتف سامسونج، وتأتي من نوع AMOLED بقياس قدره 3.6 بوصات، وبدقة تبلغ 1066×1055 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 1700 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وخاصية +HDR10.

وأما الشاشة الداخلية فهي من نوع LTPO AMOLED وتأتي بقياس قدره 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2640×1080 بكسلًا، ويصل سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية +HDR10.

الكاميرا

كلا الهاتفين يأتيان مع أنظمة تصوير متقاربة في المواصفات؛ إذ يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 FE كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

وأما هاتف موتورولا Razr 60 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء

يعمل Z Flip7 FE بمعالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على 10 نويات، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 940). ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

وأما هاتف موتورولا Razr 60 فيعمل بمعالج Dimensity 7400X من Mediatek وهو معالج ثماني النوى ومصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC2. يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

يعمل Z Flip7 FE بنظام أندرويد 16، وواجهة One UI 8، وقد وعدت سامسونج بتوفير تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات. وأما Razr 60 فيعمل بنظام أندرويد 15 وواجهة Hello UI من موتورولا، وسيحصل على تحديثات لنظام أندرويد لمدة تبلغ ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.

ومن أبرز المزايا المدمجة في هاتف Razr 60: المساعد الذكي Moto AI الذي يمكنه تلخيص الإشعارات، وتسجيل وتلخيص المحتوى المعروض على الشاشة، وإنشاء الصور. بالإضافة إلى مساعد جوجل الذكي (Gemini)، ومزية Smart Tabs التي توفر تبويبات ذكية في درج التطبيقات، مثل (Newsfeed) و (Journal)، لتجميع المحتوى الشخصي والملاحظات.

وأما هاتف سامسونج فيدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي أضافتها سامسونج إلى الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الجديدة، مثل: شريط Now Bar وخاصية Now Brief الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات Galaxy AI من خلال شاشة FlexWindow الخارجية، ويتضمن ذلك الوصول إلى مزية Gemini Live.

البطارية والشحن

يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي Z Flip7 FE على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، وأما Razr 60 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم Z Flip7 FE الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط، وأما Razr 60 فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر

يُباع هاتف Galaxy Z Flip7 FE بسعر يبدأ من 899 دولارًا، ويُباع هاتف موتورولا Razr 60 بسعر يبدأ من 800 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip7 FE و Motorola Razr 60:

Galaxy Z Flip7 FE Motorola Razr 60 المعالج معالج (Exynos 2400) الذي يحتوي على 10 نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج ( Dimensity 7400X ) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (LTPO AMOLED)، بمقاس قدره 6.9 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (AMOLED)، بمقاس قدره 3.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. الأزرق، والأخضر، والوردي، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 15. الوزن 187 جرامًا. 188 جرامًا. السعر يبدأ من 899 دولارًا . يبدأ من 800 دولار .