دروب بوكس تعلن إيقاف خدمة إدارة كلمات المرور

أعلنت شركة دروب بوكس Dropbox إيقاف خدمتها لإدارة كلمات المرور المعروفة باسم Dropbox Passwords، ودعت المستخدمين إلى نقل بياناتهم إلى تطبيقات بديلة مثل 1Password قبل أكتوبر المقبل.

وستوقف الشركة الخدمة على مراحل، تبدأ في 28 أغسطس، إذ تصبح الخدمة للعرض فقط عبر التطبيق في الهواتف وإضافات المتصفحات، مما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من إضافة معلومات جديدة أو تعديلها، كما ستُعطل ميزة الملء التلقائي في اليوم نفسه.

وفي 11 سبتمبر، سيتوقف تطبيق Dropbox Passwords في الهواتف المحمولة عن العمل بالكامل، قبل أن تُزال الخدمة نهائيًا في 28 أكتوبر، إذ ستمنع دروب بوكس إمكانية الوصول إلى البيانات أو إضافتها، مع حذف كافة المعلومات المُخزّنة بنحو دائم وآمن من خوادم الشركة.

وأوضحت دروب بوكس أن هذا القرار يأتي “ضمن جهودها للتركيز على تحسين المزايا الأساسية في منتجها الرئيسي”، وفقًا لما ذكرته عبر موقعها الرسمي.

وكانت دروب بوكس المتخصصة في خدمات تخزين الملفات سحابيًا ومشاركتها قد أطلقت خدمة Dropbox Passwords في عام 2020 بعد استحواذها على تطبيق إدارة كلمات المرور Valt في عام 2019.

ولم تحقق الخدمة انتشارًا واسعًا مقارنة بخدمات أخرى مثل LastPass. ويسلط هذا القرار الضوء على التحديات التي تواجه الشركات عند التوسع في مجالات خارج اختصاصها الأساسي، خاصةً في سوق مزدحمة بخيارات قوية ومستقرة.

ويرى مراقبون أن قرار إيقاف الخدمة يأتي في إطار إعادة هيكلة إستراتيجية Dropbox التي تسعى إلى التركيز على منتجاتها الأساسية في إدارة الملفات والتعاون السحابي، خاصةً بعد التوسع الكبير في حلول الذكاء الاصطناعي وتحسين الإنتاجية داخل منظومة الشركة.