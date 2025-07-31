“المربع الجديد” و”آلات” تتعاونان لتعزيز الابتكار التقني في مشروع “المكعب”

في خطوة تعكس التوجه الطموح نحو بناء مدن ذكية وتجارب حضرية مستقبلية في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركتا (تطوير المربع الجديد) و(آلات)، التابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى استكشاف حلول تقنية متقدمة لدعم مشروعي (المربع الجديد)، و(المكعب)، أحد أبرز مشاريع التحول العمراني في المملكة.

وتعكس هذه المذكرة التزامًا مشتركًا بين الشركتين التابعتين لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز توطين التقنية وتطوير منظومة حضرية ذكية من الجيل الجديد.

تقديم تجربة رقمية متكاملة داخل (المكعب):

تركز المذكرة على ابتكار تقنيات تتيح تجربة غير مسبوقة داخل مشروع (المكعب)، من خلال إدماج تقنيات متعددة تهدف إلى توفير تجربة رقمية تحولية للزوار، إذ تسعى الشركتان إلى تمكين الزائر من عيش تجربة غامرة شاملة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الرقمي.

ويتضمن التعاون أيضًا استكشاف حلول متقدمة في مجال النقل العمودي، بما يشمل: أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية من الجيل الجديد. يهدف هذا الجانب إلى ضمان حركة سلسة وذكية داخل (المكعب) وبقية أعمال (المربع الجديد).

كما تتوسع مجالات التعاون بين شركة تطوير المربع الجديد وشركة آلات لتشمل استكشاف أفضل الإستراتيجيات التمويلية للاستثمارات الأولية في مجالات الأجهزة والبحث والتطوير.

من موقعه المحوري في شمال الرياض، انطلق حي وقصر المربع ليكون رمزًا للإدارة والحياة في مدينة الرياض، واليوم، يأتي #المربع_الجديد ليصبح وجهة حديثة للثقافة، والاقتصاد، والابتكار#حيا_المربع pic.twitter.com/tJbGFaIEaM — New Murabba (@newmurabba) July 29, 2025

وستدرس المذكرة أيضًا جدوى إنشاء مرافق إنتاج موثوقة ومرنة قادرة على تلبية المتطلبات داخل المملكة، ويُعدّ هذا الجانب حيويًا للمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين المرتبطة بوجهة المربع الجديد.

وتتضمن المذكرة أيضًا بحث أفضل السبل للتعامل مع خدمات الضمان والصيانة والتحديثات التقنية بعد التركيب، مما يضمن استدامة وكفاءة الأنظمة المدمجة.

وأوضح مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد، أن توقيع مذكرة التفاهم مع (آلات) يمثل محطة رئيسة في مسيرة الشركة نحو إنجاز وجهة المربع الجديد والمكعب. مؤكدًا أن الشراكة مع (آلات) تجسد التزام الشركة بتوظيف تقنيات الجيل القادم لتقديم تجارب استثنائية، والإسهام في بناء وجهة حضرية ذكية.

ومن جانبه، أكد أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة آلات، أن مذكرة التفاهم مع شركة تطوير المربع الجديد تمثل خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبل الحياة الحضرية المدعومة بالتقنية، من خلال إدماج حلول آلات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في الرؤية الطموحة لشركة المربع الجديد.

الأهداف الإستراتيجية المشتركة:

يعكس هذا التعاون الإستراتيجي بين الشركتين انسجامًا مع رؤية صندوق الاستثمارات العامة الواسعة في دفع عجلة الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف التعاون إلى المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية رائدة في مجالات الابتكار المستقبلي.