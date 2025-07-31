بعد إنفيديا.. القيمة السوقية لمايكروسوفت تتجاوز 4 تريليونات دولار

سجلت شركة مايكروسوفت إنجازًا ماليًا جديدًا بعدما تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار في سوق الأسهم الأمريكية، لتصبح الشركة الثانية في التاريخ التي تصل إلى هذا الإنجاز، بعد شركة “إنفيديا” التي بلغت هذا المستوى مطلع الشهر الجاري.

وجاء هذا الارتفاع اللافت في قيمة مايكروسوفت عقب إعلان نتائج مالية فاقت التوقعات، إذ ارتفعت أسهم الشركة بنسبة قدرها 8% يوم الأربعاء، مدفوعة بأداء قوي في قطاع الحوسبة السحابية التابع لها “آزور Azure”.

وكشفت مايكروسوفت لأول مرة عن الإيرادات الفعلية لخدمات Azure، إذ تجاوزت مبيعاتها من خدمات أزور وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى 75 مليار دولار في السنة المالية الجارية، بزيادة قدرها 34% مقارنةً بالعام السابق.

وحققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة قدرها 18%، وهو أسرع معدل نمو تسجله منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده بفضل الإقبال المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة قدرها 22% منذ بداية العام، متفوقةً على مكاسب مؤشر S&P 500 الشهير التي بلغت 8% فقط.

يُذكر أن شركتي إنفيديا ومايكروسوفت تتصدران قائمة أكبر الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، متجاوزتين شركة آبل التي تراجعت إلى المركز الثالث بقيمة سوقية تقارب 3.2 تريليونات دولار، بعد هبوط أسهمها بنسبة 17% هذا العام وسط مخاوف من تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتتصدر إنفيديا أداء شركات التكنولوجيا العملاقة خلال عام 2025، بعد ارتفاع أسهمها بنسبة قدرها 33%، بفضل رقاقاتها التي تُعد حجر الأساس لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركات مثل مايكروسوفت، وجوجل، وميتا، و OpenAI. وتُستخدم تلك المعالجات على نطاق واسع في مراكز البيانات الجديدة التي تبنيها هذه الشركات.