الخطوط الجوية السعودية تدعم ميزة تتبع الحقائب عبر هواتف آيفون

بدأت الخطوط الجوية السعودية دعم ميزة جديدة من آبل تتيح تتبع الحقائب المفقودة أو المتأخرة عبر هواتف آيفون، وذلك ضمن توسّع الشركة في دعم خاصية التتبع “Find My” التي أُطلقت مع تحديث iOS 18.2، وفقًا لما ذكرته مجلة “أريبيان بيزنس”.

وتُتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية مشاركة موقع العناصر المزوّدة بجهاز التتبع الصغير الحجم الخاص بآبل AirTag بنحو مؤقت مع الآخرين، مما يمكن المستخدمين من مشاركة مواقع حقائبهم التي تحتوي أجهزة AirTag مع موظفي شركات الطيران، للمساعدة في تحديد مكانها بدقة في حال فقدانها في أثناء السفر.

ويستطيع مستخدمو أجهزة آبل التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 18.2 أو iPadOS 18.2 أو macOS Sequoia 15.2 وما بعدها إنشاء رابط لمشاركة الموقع عبر تطبيق (Find My)، مما يتيح تتبع العنصر مباشرةً عبر خريطة تفاعلية تُحدّث لحظيًا عبر الإنترنت.

وأكدت آبل أنها تعاونت مع شركات الطيران لضمان الوصول الآمن والخاص إلى هذه الروابط، إذ يقتصر عرض الموقع على عدد محدود من الأشخاص، ويُطلب من موظفي الخطوط الجوية تسجيل الدخول باستخدام حساب Apple ID أو بريد إلكتروني رسمي معتمد.

وتنتهي صلاحية الرابط تلقائيًا بعد سبعة أيام للحفاظ على خصوصية الركاب، كما يمكن للمستخدم إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت، وتنتهي المشاركة تلقائيًا عند استعادة العنصر.

يُذكر أن الخطوط الجوية الأمريكية كانت من أوائل الشركات التي دعمت الميزة منذ فبراير الماضي، إلى جانب شركات كبرى مثل دلتا، ويونايتد، وإير كندا، وفيرجن أتلانتيك، وبريتش إيرويز، ولوفتهانزا، وغيرها من شركات الطيران العالمية.

وتعكس هذه الخطوة حرص “الخطوط السعودية” على تعزيز تجربة السفر الرقمية عبر تبنّي أحدث التقنيات لضمان راحة الركاب وسلامة ممتلكاتهم.