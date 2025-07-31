إنفيديا تمدّد دعم تعريفات GeForce لنظام ويندوز 10 حتى أكتوبر 2026

أعلنت شركة إنفيديا إصدار تعريف جديد من فئة Game Ready Driver يدعم نظام ويندوز 10، وذلك في خطوة مفاجئة لتمديد مدة دعم بطاقات GeForce RTX حتى أكتوبر 2026، أي بعد عام كامل من الموعد الذي تخطط فيه مايكروسوفت لإنهاء دعم النظام، والمقرر في 14 أكتوبر 2025.

وسيسمح هذا التمديد لمستخدمي ويندوز 10 بمواصلة الحصول على تحسينات أول يوم للألعاب والتطبيقات الجديدة، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت قبل الانتقال إلى نظام تشغيل أحدث.

وحتى مع مرور عشر سنوات على إطلاقه، ما زال نظام ويندوز 10 يحظى بشعبية كبيرة، في وقت تواجه فيه مايكروسوفت صعوبة في إقناع المستخدمين بالانتقال إلى ويندوز 11.

وتجاوز عدد مستخدمي ويندوز 11 حديثًا عدد مستخدمي ويندوز 10 لأول مرة بنسبة قدرها 52% من سوق أنظمة ويندوز، مقابل 44.59% لويندوز 10.

وفي إطار أوسع، أعلنت إنفيديا أيضًا أنها ستوفر تحديثات أمنية فصلية حتى أكتوبر 2028 لبطاقات الرسومات القديمة القائمة على معمارية Maxwell و Pascal و Volta، وذلك بعد إصدار التحديث النهائي من تعريفات Game Ready في أكتوبر 2025، مما يرفع مدة الدعم الإجمالية إلى 11 عامًا.

ويشمل التحديث الجديد أيضًا دعمًا موسعًا لما يزيد على 60 شاشة إضافية متوافقة مع تقنية G-Sync التي توفر معدل تحديث متغيرًا، إلى جانب تحسين أداء بعض الألعاب.

ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد لتعريفات Game Ready من خلال الموقع الرسمي لشركة إنفيديا.