آبل تستعد لقفزة تقنية.. أول آيفون قابل للطي قادم في سبتمبر 2026

ذكرت مؤسسة “جي بي مورغان JPMorgan” الأمريكية أن شركة آبل تعتزم الكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي في شهر سبتمبر من عام 2026، وذلك ضمن سلسلة هواتف آيفون 18 القادمة.

وجاء هذا التوقع في مذكرة بحثية موجهة إلى المستثمرين، إذ دعمت المؤسسة المصرفية إحدى أكثر الشائعات انتشارًا في الآونة الأخيرة حول توجه آبل نحو سوق الهواتف القابلة للطي. وأشارت إلى أن سلسلة آيفون 17 المرتقبة في عام 2025 قد لا تحمل ترقيات جوهرية، مما يدفع الأنظار الاستثمارية في الشركة نحو عام 2026.

وبحسب JPMorgan، فمن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف القابل للطي من ألفي دولارٍ، مما يفتح أمام آبل فرصة سوقية تُقدَّر بنحو 65 مليار دولار، مع زيادة في الأرباح في المدى المتوسط بعد الإطلاق.

وتتوقع المؤسسة أن تصل مبيعات آيفون القابل للطي إلى نحو 45 مليون وحدة بحلول عام 2028، على أن تبدأ بعدد يتراوح بين 10 و 15 مليون وحدة في عام 2027.

يُذكر أن مبيعات الهواتف القابلة للطي في السوق العالمي تُقدَّر بنحو 19 مليون وحدة في عام 2025، مع توقعات بأن تؤثر آبل بنحو كبير في هذا القطاع عند دخولها.

ومن المنتظر أن يتميز أول آيفون قابل للطي بشاشة داخلية قياسها 7.8 إنشات على غرار تصميم الكتاب دون ظهور واضح لخط الطي، إضافةً إلى شاشة خارجية قياسها 5.5 إنشات. كما سيأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم، ومفصل متين مصنوع بتقنية “Liquid Metal”، وكاميرتين خلفيتين، ومستشعر بصمة “Touch ID” بدلًا من تقنية تعرف الوجه “Face ID”.

وسيكون هذا الهاتف جزءًا من سلسلة آيفون 18 المرتقبة، التي يُتوقع أن تشكل تحولًا مهمًا في إستراتيجية آبل التصميمية والتقنية.