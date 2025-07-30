هواتف جوجل Pixel 10 Pro القادمة.. المواصفات المُتوقعة وتاريخ الإطلاق 

تستعد جوجل لإطلاق مجموعة جديدة من هواتفها الذكية في وقت لاحق من هذا العام، وهي سلسلة Pixel 10 Pro، التي يُتوقع أن تضم ثلاثة طرز بأحجام مختلفة على غرار سلسلة Pixel 9 Pro التي صدرت العام الماضي. ومن المنتظر أن تكشف رسميًا عن هذه الأجهزة خلال حدث Made by Google الذي سيُعقد في 20 أغسطس.

انتشرت العديد من الشائعات والتسريبات المتعلقة بالمواصفات المتوقعة لهواتف Pixel 10 Pro وتاريخ الإطلاق، وسنذكر فيما يلي أبرز ما جاء فيها:

التصميم والشاشة

تشير التسريبات إلى أن سلسلة Pixel 10 Pro ستتضمن الإصدارات الثلاثة التالية:

Pixel 10 Pro.

Pixel 10 Pro XL.

Pixel 10 Pro Fold.

وتكشف الصور المسربة من OnLeaks عن تصاميم مألوفة تُشبه التصاميم المعتمدة في سلسلة Pixel 9 Pro، مع زوايا منحنية وشريط خلفي مميز للكاميرات.

وفيما يتعلق بحجم الشاشة، فيبلغ 6.3 بوصات في Pixel 10 Pro، و 6.8 بوصات في Pixel 10 Pro XL، وأما Pixel 10 Pro Fold القابل للطي فيضم شاشة خارجية بقياس قدره 6.4 بوصات بدلًا من 6.3 في الإصدار السابق، وشاشة داخلية بقياس قدره 8 بوصات.

ومن المتوقع تحسين تقنية التعتيم PWM لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى ترقية مقاومة الماء إلى معيار IP68 في طراز Fold.

أنظمة التصوير

وفقًا للتسريبات، من المتوقع أن تتضمن الهواتف الثلاثة كاميرات خلفية ثلاثية العدسات تأتي بمواصفات مطابقة لكاميرات الطُرُز السابقة. ومن المُتوقع أن تضيف جوجل تحسينات ومزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التصوير ومعالجة الصور وتحريرها.

المعالج

تشير التوقعات إلى أن هواتف جوجل القادمة ستعتمد على معالج Tensor G5، المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، وهو تطور كبير مقارنة بمعالج G4 المصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. وهذا يعني كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتحسنًا في الأداء.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تواصل جوجل تعزيز تجربة المستخدم من خلال تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي، والتي قد تشمل مساعدًا ذكيًا جديدًا يُدعى Pixel Sense، يقدم تجربة مخصصة مبنية على سلوك المستخدم اليومي.

البطارية والشحن

من المُتوقع أن تشهد سلسلة Pixel 10 Pro تحسينات في سعة البطارية، لتصبح بالنحو التالي:

Pixel 10 Pro Fold: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5015 ميلي أمبير في الساعة؛ مما يعني زيادة بنسبة قدرها 7% مقارنة بالطراز السابق.

Pixel 10 Pro: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4870 ميلي أمبير في الساعة.

Pixel 10 Pro XL: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5200 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، فمن المتوقع أن تبقى سرعة الشحن السلكي لهاتف Pixel 10 Pro بقدرة تبلغ 29 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، وقد يحصل طراز XL على شحن أسرع يصل إلى 39 واطًا.

موعد الإطلاق المُتوقع

على غير العادة، قررت جوجل عقد حدثها الرسمي في أغسطس بدلًا من أكتوبر، إذ سيُعقد حدث Made by Google يوم 20 أغسطس وستعلن خلاله هواتف Pixel 10 Pro، وستصل إلى الأسواق العالمية في أواخر أغسطس أو بداية سبتمبر.

الأسعار المُتوقعة

من المُتوقع أن تحافظ جوجل على نطاق الأسعار الخاص بسلسلة Pixel 9 نفسه، وهو كالتالي:

Pixel 9 Pro: يُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

Pixel 9 Pro XL: يُباع بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

Pixel 9 Pro Fold: يُباع بسعر يبدأ من 1799 دولارًا.

وقد تُجري جوجل بعض التعديلات على الأسعار، مثل خفض سعر طراز Fold بسبب تكلفته العالية، أو رفع سعر Pixel 10 Pro XL بسبب إلغاء خيار 128 جيجابايت، وجعل خيار 256 جيجابايت هو الأساسي ليصبح سعره 1199 دولارًا.