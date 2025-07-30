معلم ذكي.. ChatGPT يطلق وضع الدراسة لمساعدة الطلاب في الفهم

كشفت شركة OpenAI عن ميزة جديدة تُعرف باسم “وضع الدراسة Study Mode” داخل روبوت ChatGPT، وتهدف تلك الميزة إلى مساعدة المستخدمين في حل المشكلات خطوة بخطوة، بدلًا من الاكتفاء بالحصول على الإجابة النهائية، وذلك بحسب ما ورد في منشور رسمي في مدونة الشركة.

وأصبحت الميزة متاحة بدايةً من اليوم لمستخدمي ChatGPT أصحاب الحسابات المجانية والمشتركين في خطط بلس وبرو وخطة فرق العمل، على أن تصل إلى مستخدمي الخطة التعليمية ChatGPT Edu خلال الأسابيع المقبلة.

ويتيح “وضع الدراسة” للمستخدمين إنشاء أسئلة وطلبات تفاعلية قائمة على أسلوب “الاستجواب السقراطي”، وتلميحات، وأسئلة تأمل ذاتي تُسهم في تعزيز الفهم والتفكير النقدي.

وتُقدّم الإجابات ضمن أقسام منظمة وسهلة المتابعة تُبرز الروابط بين الموضوعات المختلفة، وتُخصص المحتوى التعليمي بحسب مهارات المستخدم ومستوى ذاكرته المستنتج من المحادثات السابقة، وتدعم الميزة أيضًا تقديم اختبارات قصيرة.

وتسعى OpenAI من خلال هذه الميزة إلى تعزيز استخدام ChatGPT في التعليم بدلًا من استخدامه للحصول على إجابات جاهزة، لكن تفعيل الوضع الجديد اختياري، مما يجعل تحفيز الذات على استخدامه أمرًا ضروريًا.

ووفقًا لنائبة رئيس الشركة لشؤون التعليم، ليا بلسكي، فإن OpenAI لا توفّر حاليًا أدوات للآباء أو الإداريين لفرض استخدام وضع الدراسة على الطلاب.

ويستند “وضع الدراسة” إلى تعليمات نظام مخصصة صُممت بالتعاون مع معلمين وعلماء وخبراء في علم أصول التدريس، وهو ما يتيح للشركة تطوير الميزة باستمرار بناءً على ملاحظات الطلاب، حتى وإن أدى ذلك إلى بعض التباين أو الأخطاء في أثناء المحادثات.

وتخطط الشركة مستقبلًا لإضافة مزايا أكثر تخصيصًا مثل أدوات التصور البصري، وتحديد الأهداف عبر جلسات متعددة، وتحسين التفاعل بناءً على أنماط التعلم.

ويأتي هذا التحديث وسط منافسة متزايدة في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، إذ أطلقت شركة Anthropic المنافسة وضعًا مشابهًا يُعرف باسم “وضع التعلم” في مساعدها الذكي Claude خلال شهر أبريل الماضي.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت جوجل أيضًا أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي موجهة للطلاب ضمن وضع AI Mode في البحث، وميزة “الملخصات المرئية” في أداة NotebookLM، وهي تُنتج عروضًا تقديمية مدعومة بالتعليق الصوتي.