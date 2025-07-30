فوتوشوب يُحدث ثورة في تعديل الأشخاص والعناصر بمزايا ذكية جديدة

كشفت شركة أدوبي عن مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في برنامج فوتوشوب، تتيح للمستخدمين إضافة الأشخاص أو العناصر إلى الصور أو إزالتها بطريقة طبيعية واحترافية، وبضغطة زر واحدة.

وتتضمن التحديثات – التي بدأ إطلاقها اليوم – أدوات تحسين دقة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في ميزة إزالة العناصر، وأداة تلقائية لتركيب العناصر الجديدة داخل الصور مع الحفاظ على تناغم المشهد العام.

وأبرز ما جاء في هذه التحديثات ميزة “Harmonize”، وهي أداة تركيب ذكية مستوحاة من ميزة “Project Perfect Blend” التي استعرضتها أدوبي العام الماضي. وتعمل الميزة الجديدة على ضبط الألوان، والإضاءة، والظلال، والنغمة البصرية تلقائيًا عند إدراج عنصر جديد في الصورة، مما يجعل الدمج يبدو واقعيًا وسلسًا دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تعديل الصور.

وتتوفر ميزة Harmonize حاليًا بنسخة تجريبية لمستخدمي فوتوشوب عبر الويب وسطح المكتب، كما أُتيحت أيضًا لمستخدمي تطبيق فوتوشوب في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وفي السياق ذاته، أطلقت أدوبي أداة تكبير الصور بدقة عالية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وتتيح تحسين الصور المنخفضة الجودة حتى دقة قدرها ثمانية ميجابكسل، دون التضحية بتفاصيل الصورة. وتهدف هذه الميزة إلى استعادة الصور القديمة أو تحسين المحتوى البصري لاستخدامه عبر منصات متعددة.

وحصلت أداة إزالة العناصر من الصور على تحديث كبير لتحسين دقة النتائج وتقليل العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، مع إمكانية إزالة العنصر دون استبداله تلقائيًا، وهي مشكلة كانت تظهر سابقًا.

ويحتوي فوتوشوب أصلًا على أدوات ذكاء اصطناعي توليدي قادرة على إنشاء عناصر داخل الصور بناءً على أوامر نصية، لكن النتائج لم تكن دومًا تلبي التوقعات. وتؤكد أدوبي أنها وضعت إجراءات أمان تمنع إنشاء محتوى مقلق مثل التزييف العميق (deepfakes) لشخصيات عامة، أو الصور العنيفة أو الإباحية.

وفي المقابل، فإن القيد الوحيد في ميزة Harmonize هو ضرورة توفير الصور المراد دمجها من المستخدم نفسه.

وتُدرج أدوبي ميزة “بيانات الاعتماد الرقمية للمحتوى Content Credentials” داخل الصور المعدلة، إذ توضح تاريخ التعديلات التي أُجريت على الصورة، مما يعزز الشفافية دون أن يكون ذلك بالضرورة وسيلة للمنع.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات التصميم وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها، مما يعزز الإبداع، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف تتعلق باستخدام هذه الأدوات لأغراض غير مشروعة.