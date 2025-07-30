“سدايا” أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنال اعتماد “CREST” في الأمن السيبراني

في إنجاز نوعي يؤكد ريادتها في مجالات التقنية والأمن السيبراني، حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على أربع شهادات اعتماد دولية من منظمة (CREST) العالمية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا الاعتراف المرموق في مجال الأمن السيبراني.

وتعكس هذه الشهادات التزام (سدايا) بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والأمن السيبراني العالمية، مما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تركز في تطوير الجهات الحكومية والارتقاء بأدائها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتدفع نحو التميز المؤسسي، لا سيما في المجالات التقنية والرقمية.

تفاصيل الإنجاز والشهادات الممنوحة:

يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الشهادات والاعتمادات الدولية، التي حصلت عليها سدايا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما يعكس الدعم المستمر والمتواصل الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويمكن هذا الدعم سدايا من الاضطلاع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

وقد حصلت (سدايا) على أربع شهادات من منظمة (CREST) العالمية، مما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الجهات الحكومية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وبالإضافة إلى جهودها في الحصول على هذه الشهادات، تعمل (سدايا) على تمكين منسوبي الجهات الحكومية من الاستخدام الفعّال والمسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساهم هذا التمكين في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتجويد مهام أعمالهم اليومية.

الكفاءات الوطنية ودورها في تحقيق الإنجاز:

تمتلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كوكبة من الكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بمختلف تخصصاته، وتعمل سدايا على صقل مهاراتهم التطبيقية والتعليمية من خلال برامج تدريب متطورة داخل المملكة وخارجها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتؤكد جهود هذه الكفاءات ما توليه (سدايا) من اهتمام ببناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي لديهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بمختلف تخصصاته.

#سدايا أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنال شهادات دولية من منظمة CREST العالمية في مجال الأمن السيبراني نظير التزامها بأعلى المعايير التقنية والحوكمة بهذا المجال. pic.twitter.com/QoMUuAQTOo — SDAIA (@SDAIA_SA) July 30, 2025

وعلاوة على ذلك، تسعى سدايا إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

معيار (CREST) العالمي:

تُعدّ شهادة (CREST) معيارًا عالميًا مرموقًا في مجال الأمن السيبراني، إذ تقدم المنظمة اعتماداتها للجهات الملتزمة والمطبقة للاشتراطات التي تضعها، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات والتقنيات والحوكمة الخاصة بالضوابط السيبرانية وتطبيقها بنحو صحيح واحترافي.

كما تضمن المنظمة أن العمل على هذه الضوابط يديره أشخاص مؤهلون ومحترفون في تلك المجالات، مما يضمن دقة وجودة عاليتين.

ويعكس حصول سدايا على هذه الشهادات التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز أمنها السيبراني وبناء قدرات وطنية رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم رؤية المملكة 2030 لتحقيق التحول الرقمي والتميز الحكومي