جوجل تستهدف الطلاب بمزايا جديدة في “وضع الذكاء الاصطناعي”

أعلنت شركة جوجل مجموعة جديدة من المزايا التي ستصل إلى “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” ضمن تحديث يستهدف بالدرجة الأولى مساعدة الطلاب في التحضير للاختبارات وتعميق الفهم الدراسي.

وأبرز ما جاء في الإعلان إتاحة رفع الصور إلى وضع الذكاء الاصطناعي عبر الحواسيب المكتبية، إذ يمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول ما يظهر في الصورة، سواء كانت مسألة رياضية ضمن الواجبات المنزلية أو نبتة يرغبون في معرفة المزيد عنها.

وكانت جوجل قد أدمجت وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث داخل الولايات المتحدة منذ مايو الماضي، ليتيح تلخيص نتائج الويب والإجابة عن الأسئلة بطريقة حوارية تفاعلية. وقد بدأت الشركة باختبار ميزة رفع الصور في أبريل، والآن باتت متاحة في الحواسيب، مما يجعلها أداة مفيدة للمشاريع والمهام الدراسية.

وتعمل جوجل على اختبار ميزة مشاركة الكاميرا في الوقت الفعلي عبر وضع الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى خاصية “البحث المباشر”. وبدلًا من الاكتفاء بالمحادثة الصوتية، سيتمكن المستخدمون من توجيه كاميرا الهاتف إلى ما يريدون الاستفسار عنه وطرح السؤال صوتيًا. وتُتاح هذه الميزة مبدئيًا للمستخدمين المشاركين في الوضع التجريبي AI Mode Labs عبر الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُخطّط جوجل لتسهيل الوصول إلى ميزة العدسة Lens في متصفح كروم من خلال عرض خيار جديد بعنوان “اسأل جوجل عن هذه الصفحة” عند النقر على شريط العنوان. وعند تحديد الخيار، سيظهر ملخص ذكي لمحتوى الصفحة مباشرة في الشريط الجانبي، مع إمكانية طرح أسئلة إضافية من خلال زر “الوضع الذكي” (AI Mode) ومتابعة البحث عبر خيار “Dive deeper”.

وتعتزم الشركة أيضًا دعم رفع ملفات PDF إلى وضع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية جلب الملفات من حساب Google Drive، مما يعزز قدرة الأداة على دعم الدراسة والتعلم العميق.

وفي خطوة أخرى، بدأت جوجل اختبار ميزة “Canvas” عبر الحواسيب داخل وضع الذكاء الاصطناعي، بعد إطلاقها أول مرة في مارس داخل منصة Gemini، كمساحة تفاعلية تُستخدم في تحسين الكتابة، وتصميم التطبيقات، وإنشاء الألعاب، وإعداد اختبارات تفاعلية.

وتهدف جوجل الآن إلى تمكين الطلاب من إعداد أدلة دراسية بطريقة ذكية من خلال سحب المعلومات إلى الشريط الجانبي والتفاعل مع النتائج عبر أسئلة إضافية لتحسين المخرجات.

ومن المقرر أن تصبح ميزة Canvas متاحة في الأسابيع القادمة لمستخدمي الحاسوب في الولايات المتحدة المشاركين في مزايا جوجل التجريبية للبحث Search Labs.