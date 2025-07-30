تعليم تفاعلي.. جوجل تضيف ميزة “الملخصات المرئية” إلى NotebookLM

أعلنت جوجل إطلاق ميزة “الملخصات المرئية Video Overviews” في منصة NotebookLM، وذلك بعد الكشف المبدئي عنها خلال مؤتمر I/O 2025 في مايو الماضي.

وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى تعزيز تجربة المستخدمين من خلال تقديم شروحات مرئية تكمّل ملفات البودكاست الصوتية الشهيرة في المنصة.

وتتيح الملخصات المرئية للمستخدمين إمكانية تحويل المصادر التي يضيفها المستخدم إلى عروض مرئية مصحوبة بسرد صوتي، مع دمج الصور والمخططات والاقتباسات المأخوذة مباشرة من مصادر المستخدم.

ويُعد هذا النوع من المحتوى مثاليًا لشرح البيانات المعقدة، وتوضيح العمليات المختلفة، وتجسيد المفاهيم المجردة.

وتأتي هذه الإضافة ضمن مجموعة أدوات NotebookLM التي تشمل أدلة الدراسة، والملفات التعريفية، وصفحات الأسئلة الشائعة، والجداول الزمنية، والخرائط الذهنية، ليتمكن المستخدم من اختيار أنسب شكل لعرض معلوماته.

ويُمكن للمستخدم تحديد المواضيع التي ينبغي التركيز عليها، وتوضيح أهداف التعلم، وتحديد الفئة المستهدفة، مما يتيح تجربة مخصصة بالكامل.

وبدأت الميزة الجديدة بالوصول تدريجيًا إلى كافة مستخدمي NotebookLM باللغة الإنجليزية، مع خطط لدعم لغات أخرى قريبًا إلى جانب توفير أنماط جديدة لمقاطع الفيديو.

ومن خلال عمود “الاستوديو” في الواجهة الجانبية، يمكن للمستخدم إنشاء ملخصات صوتية ومرئية، وخرائط ذهنية وتقارير ضمن شبكة ملونة تفاعلية، كما أصبح من الممكن الآن إنشاء عدة مخرجات وحفظها من النوع نفسه داخل دفتر واحد، وهو ما يعزز كفاءة الاستخدام في العديد من المواقف، مثل التحضير لامتحان أو اجتماعات فرق العمل أو مشاركة دفتر مع جمهور واسع.

وتُعرض كل هذه المخرجات ضمن قسم مخصص في أسفل الشاشة، ويمكن للمستخدم الاستماع إلى ملخص صوتي في أثناء تصفح خريطة ذهنية أو دليل دراسي.

وتأتي هذه التحديثات في أعقاب تجديد بسيط أجرته جوجل في الصفحة الرئيسية لمنصة NotebookLM، إذ أضافت قسمًا جديدًا بعنوان “الدفاتر المميزة” لعرض المحتوى التفاعلي الذي صممته جوجل وتوصي به.