مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 الجديد

أطلقت سامسونج أحدث إصدار في سلسلة هواتف Z Flip القابلة للطي رأسيًا قبل عدة أيام في الأسواق العالمية، وهو هاتف Galaxy Z Flip7 الذي يأتي مع تحسينات ملحوظة في العديد من الجوانب مقارنة بالطراز السابق Galaxy Z Flip6.

فقد زادت سامسونج حجم الشاشة الخارجية ليتمكن المستخدم من استخدامها لأداء مجموعة واسعة من المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف، كما حسّنت سامسونج التصميم، وزادت سعة البطارية، وأضافت بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

إليك مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 القابل للطي الجديد:

التصميم

يأتي Galaxy Z Flip7 بتصميم مشابه لتصميم الطراز السابق لكنه يتضمن تحسينات ملحوظة؛ إذ يأتي مع حافات أنحف، وقد أزالت سامسونج الإطار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية؛ مما منح مساحة إضافية للشاشة الخارجية.

يضم الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، ويُعدّ أنحف هاتف في سلسلة Z Flip؛ إذ يبلغ سُمكه 13.7 ملم عند الطي، و 6.5 ملم دون طي، ويتميز أيضًا بوزنه الخفيف الذي يبلغ 188 جرامًا.

يدعم هاتف سامسونج معيار IP48 لمقاومة الغبار والماء؛ مما يعني أنه قادر على مقاومة جزيئات الغبار التي يزيد حجمها على مليمتر واحد، مع القدرة على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ مترًا ونصف المتر لمدة قدرها نصف ساعة. ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأحمر (Coral Red)، والأسود (Jet Black)، والأزرق (Blue Shadow).

الشاشة

يضم هاتف سامسونج Z Flip7 شاشة خارجية يبلغ مقاسها 4.1 بوصات، وهي أكبر شاشة في سلسلة Z Flip حتى الآن، وهذا يوفّر مساحة أكبر لعرض الويدجات والتطبيقات، ويمنح تجربة أفضل عند التقاط الصور الشخصية، ويساعد في أداء العديد من المهام من الشاشة الخارجية مباشرة دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

تأتي الشاشة الخارجية من نوع Super AMOLED وتمتاز بدقة قدرها 948 × 1048 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2).

وأما الشاشة الداخلية فتأتي من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) ويبلغ حجمها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1224 × 2992 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية +HDR10، وتتميز بكثافة قدرها 397 بكسلًا لكل بوصة، وسطوع عالٍ يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا

يضم هاتف Galaxy Z Flip7 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يدعم الهاتف مزايا لتحسين تجربة التصوير وتسهيل تحرير الصور بعد التقاطها، ومن أبرزها:

مزية FlexCam: التي تسمح بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الشاشة الخارجية دون الحاجة إلى فتح الهاتف بالكامل.

وضع التصوير الليلي المُحسن (Nightography): لتحسين جودة الصور ووضوحها عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI لتحرير الصور وإزالة العناصر غير المرغوب فيها وإضافة التأثيرات المختلفة.

المعالج والأداء

يعمل هاتف Z Flip7 بمعالج Exynos 2500 من سامسونج، وهو معالج يحتوي على 10 نويات، ومُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Xclipse 950.

يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت. ويُعد الأداء العام للهاتف سريعًا وسلسًا في مختلف المهام اليومية، من التصفح واستخدام التطبيقات المتعددة إلى الألعاب الثقيلة؛ إذ يوفر المعالج الجديد تحسينات ملحوظة في سرعة الاستجابة، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بالإصدار السابق.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، يدعم الهاتف الجديد جميع المزايا المتوفرة في الإصدار السابق، بالإضافة إلى بعض المزايا والتحسينات الجديدة، التي أبرزها:

دعم مخصص ومحسّن للمساعد الذكي Google Gemini ليعمل بكفاءة على الشاشة الخارجية.

تحديثات في تطبيق الكاميرا للسماح بعرض الفلاتر الخاصة بوضع البورتريه مباشرة على الشاشة الخارجية في أثناء التقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى دعم مزية Auto Zoom الجديدة التي تتبع حركة المستخدم تلقائيًا وتحافظ على موضعه ضمن الإطار في أثناء التنقل.

تحسينات في مزية البحث Circle to Search تتيح للمستخدم البحث في أثناء اللعب والحصول على إجابات فورية دون الحاجة إلى مغادرة اللعبة.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy Z Flip7 على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بطارية في سلسلة هواتف Z Flip حتى الآن. وقد أكدت سامسونج أن بطارية الهاتف الجديد يمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 30 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو بشحنة واحدة، مقارنة بـ 24 ساعة في Flip6.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 30 دقيقة. كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر

يُباع هاتف Galaxy Z Flip7 القابل للطي الجديد من سامسونج بسعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟



يُعد Galaxy Z Flip7 خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مختلفة في عالم الهواتف الذكية، تجمع بين التصميم العصري القابل للطي والأداء القوي. فالهاتف يقدم تحسينات بارزة مقارنة بالإصدار السابق، أبرزها: الشاشة الخارجية الكبيرة، والبطارية الكبيرة، والمعالج الجديد والقوي، ومجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

لذلك، إذا كنت من محبي التصاميم المبتكرة وتبحث عن هاتف عملي يتمتع بقدرات متقدمة في الأداء والتصوير والاستخدام اليومي، فإن Galaxy Z Flip7 يستحق الشراء.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 الجديد:

Galaxy Z Flip7 المعالج معالج (Exynos 2500) الذي يحتوي على 10 نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.9 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 4.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأخضر، والأحمر، والأسود، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 188 جرامًا. السعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا.