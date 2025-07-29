مايكروسوفت تختبر وضعًا جديدًا لتجربة تصفح مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر إيدج

بدأت شركة مايكروسوفت اختبار وضع تجريبي جديد يُدعى “وضع كوبيلوت Copilot Mode” داخل متصفحها إيدج، إذ يوفر للمستخدمين تجربة تصفح قائمة على الذكاء الاصطناعي، تجمع بين البحث الصوتي والتفاعل مع التبويبات المفتوحة وتنفيذ المهام اليومية مثل حجز المطاعم ومقارنة المنتجات.

ويتيح الوضع الجديد للمساعد الذكي “Copilot” إمكانية الوصول إلى كافة التبويبات المفتوحة في المتصفح، مما يسمح له بمقارنة الفنادق، أو تقديم ملخصات سريعة حول أفضل الخيارات الشرائية من عدة صفحات. كما يدعم الأوامر الصوتية لتصفح المواقع أو فتح التبويبات المخصصة لمقارنة المنتجات.

وتخطط مايكروسوفت، بعد الحصول على إذن المستخدم، للسماح لـ Copilot بالوصول إلى سجل التصفح وبيانات الاعتماد المخزّنة، لتمكينه من تنفيذ الحجوزات نيابة عن المستخدم. ويُعد هذا التطوير جزءًا من دمج أوسع لمساعد Copilot في المتصفح، مدعومًا بميزة Copilot Vision التي تهدف إلى تنظيم أنشطة التصفح الحالية والسابقة.

وأوضحت مايكروسوفت أن وضع Copilot سيكون متاحًا بنحو اختياري، مع إمكانية تفعيله أو تعطيله من إعدادات المتصفح. وأضافت: “إذا لم تفعّل الوضع الجديد، فسيظل بإمكانك استخدام Edge كالمعتاد”.

ويحمل هذا الوضع الجديد صفة “تجريبية”، ومن المتوقع أن يتطور مع مرور الوقت. كما سيكون متاحًا مجانًا لمدة محدودة، مع فرض قيود على استخدام بعض مزاياه، مما يُشير إلى احتمال ربطه بخدمة اشتراك مأجورة مستقبلًا.

ويأتي هذا التطوير في ظل منافسة محتدمة مع متصفحات أخرى بدأت بتضمين أدوات ذكاء اصطناعي مثل Arc و Brave وكروم، لكن تكامل Copilot مع بنية ويندوز وخدمات Microsoft 365 يمنحه أفضلية على المتصفحات الأخرى.