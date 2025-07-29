غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، (دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال)، الذي يهدف إلى توعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجون إليها لإطلاق مشاريعهم وتوسيعها بكفاءة وفعالية، مما يعزز منظومة الابتكار الرقمي في الإمارة.

ويأتي دليل (الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال) في إطار مبادرة (طبّق في دبي)، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى:

تدريب وتأهيل 1,000 مواطن إماراتي لدعم المهارات الرقمية في دولة الإمارات.

مضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي بثلاثة أضعاف بحلول عام 2025.

دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

كما يندرج الدليل ضمن تحت مظلة مبادرة (مسابقة ابتكار التطبيقات)، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكارهم ومشاريعهم لتطوير التطبيقات.

محتوى الدليل.. إرشادات شاملة للمشاريع الريادية:

يقدم الدليل إرشادات عملية حول أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لكل مرحلة من مراحل تطوير المشاريع الريادية والشركات الناشئة، مما يضمن استفادة رواد الأعمال من التقنيات المتقدمة في كل خطوة. وتشمل هذه المراحل:

مرحلة التأسيس: تتضمن هذه المرحلة تطوير الاسم التجاري والعلامة التجارية، وصياغة عرض القيمة الخاص بالمشروع، ونموذج العمل.

تتضمن هذه المرحلة تطوير الاسم التجاري والعلامة التجارية، وصياغة عرض القيمة الخاص بالمشروع، ونموذج العمل. مرحلة التطوير: وهي المرحلة التي تشمل تصميم المنتجات والخدمات الرقمية وتطويرها.

وهي المرحلة التي تشمل تصميم المنتجات والخدمات الرقمية وتطويرها. المرحلة التشغيلية: تشمل هذه المرحلة استقطاب العملاء، وإدارة الطلبات والعمليات، ورقمنة الفواتير وتحليلها، بالإضافة إلى خدمة العملاء.

جهود دبي والتزامها بمنظومة الذكاء الاصطناعي:

يعرض الدليل جهود دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزامها بإنشاء منظومة عالمية المستوى في هذا المجال، كما يسلط الضوء على الدعم الذي تقدمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الارتقاء بمنظومة أعمال القطاعات الرقمية في الإمارة.

يهدف "دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال" إلى توعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية. قم بتحميل الدليل الآن هنا:https://t.co/d0zhOIYxUi#طبق_في_دبي pic.twitter.com/T3xCd8Kwmo — Dubai Chamber of Digital Economy (@DxbChamberDigi) July 29, 2025

ويتناول الدليل أبرز الفعاليات والمبادرات الإستراتيجية التي تساهم في تمكين استخدام رواد الأعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومنها:

خلوة الذكاء الاصطناعي.

خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تعيين رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي.

أسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس في دبي.

دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:

تساهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتلتزم الغرفة بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقد تأسست غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ضمن ثلاث غرف تعمل تحت مظلة غرف دبي، وتمارس الغرفة مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية.

ولتحميل دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال يمكنك زيارة هذا الرابط.