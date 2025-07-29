سامسونج تتم أكبر صفقة شرائح في تاريخها مع تسلا

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات إتمام صفقة ضخمة مع شركة تسلا بقيمة قدرها 16.5 مليار دولار، لتصنيع شرائح مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعيد النمو إلى قطاع تصنيع الرقاقات في الشركة الكورية.

وتمتد الصفقة لمدة قدرها 8 أعوام، وقد كُشف عنها في بيان صادر عن سامسونج، وأكده الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك. ويُعد هذا الاتفاق الأكبر من نوعه الذي تنجزه سامسونج مع جهة واحدة.

وذكر ماسك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن مصنع سامسونج الجديد في ولاية تكساس الأمريكية سيتولى إنتاج شريحة Tesla AI6 من الجيل التالي، ضمن استثمارات تبلغ نحو 40 مليار دولار بدعم من “قانون الرقاقات والعلوم” الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وسوف تُستخدم الشريحة لتشغيل تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات البشرية في تسلا، وقد أشار ماسك سابقًا إلى أمله في استخدام شريحة AI6 أيضًا ضمن مراكز البيانات لدعم برامج تدريب النماذج القائمة على الفيديو، مما قد يُقلل اعتماد تسلا على وحدات المعالجة الرسومية التقليدية من شركات مثل إنفيديا و AMD.

ويُعد الإعلان انتصارًا مهمًا لشركة سامسونج التي تسعى إلى زيادة حصتها في سوق تصنيع الرقاقات الذي تهيمن عليه شركة TSMC التايوانية، التي تتولى حاليًا تصنيع شريحة Tesla AI5.

وواجهت سامسونج تحديات كبيرة في قطاع التصنيع التجاري للرقاقات، وسط خسائر تشغيلية قُدرت بنحو 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام، وتحذيرات من تحول مصنعها الجديد في الولايات المتحدة البالغة تكلفته 17 مليار دولار – إلى “أصلٍ معلق” بسبب ضعف الإقبال. وعانت الشركة أيضًا في قطاع شرائح الذاكرة المتقدمة، خاصةً بعد فشلها في تلبية متطلبات شركة إنفيديا، وتراجع أرباحها التشغيلية بنسبة قدرها 56% على أساس سنوي.