مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold7 و Galaxy S25 Ultra

أطلقت سامسونج في هذا العام اثنين من أقوى الهواتف الذكية وأكثرها تميزًا، وهما: Galaxy Z Fold 7 و Galaxy S25 Ultra. ويأتي Fold 7 القابل للطي بتصميم خفيف الوزن ويتمتع بالنحافة الفائقة، وأما S25 Ultra فيقدم تجربة تصوير مميزة وأداء قويًا وسريعًا. ويشترك كلا الهاتفين ببعض المواصفات، من أبرزها: نوع المعالج، ودقة الكاميرا الرئيسية، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما وكل واحد مناسب لفئة مختلفة من المستخدمين.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold7 و Galaxy S25 Ultra لتتعرف أبرز الفروق بينهما، وتحديد الطراز المناسب لك.

التصميم

يأتي Galaxy S25 Ultra بتصميم تقليدي غير قابل للطي، ويُعدّ من الهواتف الكبيرة الحجم، ويأتي مع قلم مدمج يساعد في التدوين والرسم والتنقل بين التطبيقات.

وأما Galaxy Z Fold7 فهو هاتف قابل للطي على غرار الكتب، ويتميز باحتوائه على شاشتين، واحدة خارجية تسمح باستخدامه كهاتف تقليدي، والثانية داخلية كبيرة تسمح باستخدامه كجهاز لوحي. ومع أنه يحتوي على شاشتين فإنه أخف وزنًا من Galaxy S25 Ultra؛ إذ يزن 215 جرامًا، وأما S25 Ultra فيزن 218 جرامًا.

يضم S25 Ultra إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، ويمتاز بالمتانة العالية؛ إذ يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

وأما Z Fold7 فيضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، ويدعم معيار IP48 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، لكنه قادر فقط على مقاومة جزيئات الغبار التي يزيد حجمها على 1 ملم.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر S25 Ultra بسبعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي، والأسود (Titanium Jetblack)، وأما Z Fold7 فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأزرق (Blue Shadow)، والفضي (Silver Shadow)، والأسود (Jet-black)، والأخضر (Mint).

الشاشة

يضم Galaxy Z Fold7 شاشة خارجية من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وتأتي محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass Ceramic 2 الجديد، الذي يتميز بمقاومة عالية للخدوش والتشققات. وأما الشاشة الداخلية الرئيسية فهي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، وتأتي بقياس قدره 8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1968 × 2184 بكسلًا.

وأما هاتف Galaxy S25 Ultra فيضم شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتأتي محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Armor 2، لتوفير مقاومة عالية للخدوش والصدمات وتقليل الانعكاسات.

تشترك الشاشة الرئيسية في Galaxy Z Fold7 مع شاشة Galaxy S25 Ultra بالسطوع ومعدل التحديث؛ إذ تدعم كلتا الشاشتين سطوعًا يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث متغيرًا من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا، حسب المحتوى المعروض؛ مما يعزز توفير طاقة البطارية.

الكاميرا

يقدم كل من Galaxy S25 Ultra و Galaxy Z Fold7 تجربة تصوير مميزة بفضل الأنظمة المتطورة التي اعتمدتها سامسونج، مع اختلافات ملحوظة في قدرات العدسات وبعض تقنيات المعالجة.

يضم Galaxy Z Fold7 نظام تصوير مطورًا بنحو ملحوظ مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ شهدت الكاميرا الخلفية ترقية كبيرة لتصل دقة العدسة الرئيسية إلى 200 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وهي مطابقة لدقة العدسة الرئيسية في S25 Ultra. كما يضم الهاتف عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي والتقريب البصري بمعدل قدره 3x. وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية الداخلية 10 ميجابكسل، وهي مطابقة لدقة الكاميرا الأمامية الخارجية. ووفقًا لسامسونج، توفر العدسة الفائقة الاتساع تفاصيل أكثر بمعدل قدره 4 مرات، وصورًا أكثر سطوعًا بنسبة قدرها 44% مقارنة بالجيل السابق.

وأما Galaxy S25 Ultra فيتميز بنظام كاميرا رباعي العدسات، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، وتأتي العدسة المقربة الأولى بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x، والعدسة المقربة الثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل توفر تفاصيل أكثر بأربع مرات مقارنة بالجيل السابق. كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تبلغ دقتها 12 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرات الأمامية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء

يعمل هاتفا Galaxy Z Fold7 و Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، يُسمى (Snapdragon 8 Elite for Galaxy)، وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويقدم أداءً فائق القوة.

ومقارنة بمعالج Snapdragon Gen 3 الذي يعمل به الطراز السابق S24 Ultra، يأتي Snapdragon 8 Elite for Galaxy مع تحسينات في سرعة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة تبلغ 37%، مع تحسّن في أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة تبلغ 30%، وتحسّن في أداء وحدة المعالجة العصبية بنسبة تبلغ 40%؛ مما يعزز سرعة معالجة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كلا الهاتفين يأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد.

وفيما يتعلق بالأداء، يقدم كلا الهاتفين أداءً مميزًا في أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، مع استجابة سريعة وسلاسة عالية بفضل وحدة معالجة الرسومات Adreno 830، ويدعمان مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، والمساعدة في الكتابة، وغير ذلك.

يعمل هاتف Galaxy S25 Ultra بنظام أندرويد 15 ويدعم التحديث إلى أندرويد 16، وأما Galaxy Z Fold7 فيعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8 الجديدة التي توفر مزايا ذكاء اصطناعي متعددة مخصصة لتحسين تجربة استخدام الشاشة الكبيرة. وكلا الهاتفين سيحصلان على تحديثات أمنية وتحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تبلغ 7 سنوات.

البطارية والشحن

يتفوق هاتف Galaxy S25 Ultra على Galaxy Z Fold7 في سعة البطارية وسرعة الشحن السلكي؛ إذ يحتوي هاتف Z Fold7 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة، وأما S25 Ultra فيحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم Fold7 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكن شحن البطارية إلى نسبة تبلغ 50% خلال 30 دقيقة، وأما S25 Ultra فيدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحن البطارية إلى نسبة تبلغ 65% خلال 30 دقيقة. وكلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر

يُباع هاتف Galaxy Z Fold7 بسعر يبدأ من 7699 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يعتمد اختيارك أحد هاتفي Galaxy Z Fold7 أو Galaxy S25 Ultra على احتياجاتك اليومية وأولوياتك في استخدام الهاتف. فإذا كنت تبحث عن تجربة فريدة تجمع بين الهاتف والجهاز اللوحي في جهاز واحد، وتحتاج إلى شاشة كبيرة لتحرير الصور ومشاهدة المحتوى المرئي أو إنجاز المهام المتعددة بكفاءة، فإن Galaxy Z Fold7 سيكون الخيار المثالي لك، خاصةً إذا كنت من عشاق التقنيات الحديثة والتصاميم المبتكرة.

وأما إذا كنت تفضل هاتفًا تقليديًا يوفر أداءً فائقًا مع تجربة تصوير احترافية وكاميرات متعددة العدسات مناسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو، بالإضافة إلى بطارية أكبر وشحن أسرع وسعر أقل، فإن Galaxy S25 Ultra هو الأنسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy Z Fold7 و Galaxy S25 Ultra:

Galaxy Z Fold7 Galaxy S25 Ultra المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والفضي، والأخضر. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 215 جرامًا. 218 جرامًا. السعر يبدأ من 7699 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.