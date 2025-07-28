يُعدّ هاتف Galaxy Z Fold7 أحدث إصدار في سلسلة هواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب، ويُشكل هذا الطراز نقلة نوعية في التصميم. فهو أنحف وأخف وزنًا من أي طراز سابق في السلسلة، كما يُصنف كواحد من أنحف الهواتف القابلة للطي في العالم.

يضم هذا الهاتف شاشة خارجية كبيرة تسمح باستخدامه كهاتف تقليدي، وعند فتحه يمكن استخدامه كجهاز لوحي لأداء مهام العمل وبث المحتوى المرئي وقراءة الكتب الإلكترونية.

يتميز Galaxy Z Fold7 بالأداء القوي والسريع بفضل معالج Snapdragon 8 Elite المخصص لهواتف سامسونج الرائدة، ويحتوي على بطارية كبيرة تمتاز بالعمر الطويل، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

إليك مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 القابل للطي الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

عندما تلتقي الأناقة الفائقة بالقوة الفائقة – سوف تتخلد في ذهنك لحظات لا تُنسى.

أنحف وأخف وأكثر متانة من أجهزة Galaxy Z Fold7 حتى الآن.

جهاز فائق الفخامة.

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يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 القابل للطي إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع Armor Advanced، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Ceramic 2، وأما الجهة الخلفية فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Victus 2، ويدعم الهاتف معيار IP48 لمقاومة الماء والغبار.

يتميز الهاتف بالنحافة الفائقة والوزن الخفيف؛ إذ يبلغ سُمكه 8.9 ملم عند الطي، و 4.2 ملم دون طي، ويزن 215 جرامًا. ويتوفر بأربعة ألوان، هي:

الأزرق (Blue Shadow).

الفضي (Silver Shadow).

الأسود الداكن (Jet-black).

الأخضر (Mint)، وهو حصري على موقع سامسونج.

الشاشة

يضم Z Fold7 شاشة داخلية رئيسية من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، وتأتي بقياس قدره 8 بوصات، وتتميز بألوان نابضة وتباين عال، وبدقة قدرها 1968 × 2184 بكسلًا، وكثافة تبلغ 368 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم مزية Vision Booster ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع. ومقارنة بالأجيال السابقة في سلسلة Fold، أصبحت الشاشة الداخلية في الطراز الجديد أكثر مقاومة للخدوش الصغيرة، كما أصبح الخط (الطية) في المنتصف أقل وضوحًا.

وأما الشاشة الخارجية فهي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X ويبلغ قياسها 6.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 422 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتأتي محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass Ceramic 2 الجديد، الذي يتميز بمقاومة عالية للخدوش والتشققات.

الكاميرا

حصل نظام التصوير في هاتف Galaxy Z Fold7 على تحسينات ملحوظة مقارنة بالجيل السابق، تشمل: ترقية دقة العدسة الرئيسية، وتحديث تقنيات المعالجة، ليقدّم تجربة تصوير احترافية ومتقدمة.

ويتضمن نظام التصوير في هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية : تبلغ دقتها 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ F1.7، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وهي ترقية ملحوظة مقارنة بدقة قدرها 50 ميجابكسل في الجيل السابق؛ مما يعزز جودة الصور ووضوح التفاصيل، وتُعادل دقة العدسة الأساسية في Galaxy S25 Ultra.

العدسة الفائقة الاتساع : تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتدعم التركيز التلقائي، وتدعم زاوية تصوير واسعة تصل إلى 120 درجة. ووفقًا لسامسونج، توفر هذه العدسة تفاصيل أكثر بمعدل 4 أضعاف، وتنتج صورًا أكثر إشراقًا بنسبة قدرها 44% مقارنة بالطراز السابق.

العدسة المقربة (Telephoto) : تبلغ دقتها 10 ميجابكسل، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، مع القدرة على التقريب البصري حتى 3x.

الكاميرا الأمامية الداخلية : تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ F2.2.

الكاميرا الأمامية الخارجية : تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ F2.2.



يعتمد الهاتف على محرك ProVisual الجديد لمعالجة الصور بسرعة وكفاءة أعلى، ويدعم مزية Night Video التي تعمل بتقنية ذكية لاكتشاف الحركة وتقليل التشويش في أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يدعم الهاتف مجموعة من أدوات تحرير الصور المعززة بالذكاء الاصطناعي.

المعالج ونظام التشغيل

يعمل هاتف Galaxy Z Fold7 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy، المصمم خصوصًا لتقديم أداء فائق في هواتف سامسونج الرائدة. ويقدّم هذا المعالج تحسينات ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي والأداء العام، إذ يوفر زيادة بنسبة قدرها 41% في أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU)، و38% في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و26% في وحدة معالجة الرسومات (GPU)، مقارنة بالجيل السابق. وهذه التحسينات تجعل الهاتف قادرًا على تنفيذ المهام المتعددة بكفاءة عالية وتشغيل الألعاب الثقيلة بسلاسة؛ مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء سريع ومستقر في جميع الأوقات.

يأتي Galaxy Z Fold7 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ سعتها من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهة One UI 8 المُخصصة من سامسونج، والتي تعزز تجربة الاستخدام من خلال مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمصممة خصوصًا للاستفادة من الشاشة الداخلية الكبيرة. ومن أبرز هذه المزايا:

Gemini Live : وهو مساعد شخصي ذكي يمكنه فهم المحتوى المعروض على الشاشة أو ما تلتقطه الكاميرا، ويقدم إجابات فورية بناءً على ذلك.

: وهو مساعد شخصي ذكي يمكنه فهم المحتوى المعروض على الشاشة أو ما تلتقطه الكاميرا، ويقدم إجابات فورية بناءً على ذلك. Circle to Search : يتيح للمستخدم البحث بسهولة عن أي عنصر يظهر على الشاشة عبر رسم دائرة حوله.

: يتيح للمستخدم البحث بسهولة عن أي عنصر يظهر على الشاشة عبر رسم دائرة حوله. Flex Mode : يوفّر تجربة تفاعلية عند طي الهاتف جزئيًا، مما يجعله مثاليًا لمكالمات الفيديو أو مشاهدة المحتوى.

: يوفّر تجربة تفاعلية عند طي الهاتف جزئيًا، مما يجعله مثاليًا لمكالمات الفيديو أو مشاهدة المحتوى. Samsung DeX: يحوّل الهاتف إلى تجربة شبيهة بحاسوب مكتبي عند توصيله بشاشة خارجية، إذ تظهر واجهة تحتوي على شريط مهام ونوافذ متعددة قابلة للتحكم.

وبفضل شاشته الداخلية الكبيرة، لا يقتصر استخدام الهاتف على الترفيه فحسب، بل يُعد أداة قوية للإبداع والعمل، فهو مناسب لقراءة الكتب الإلكترونية، وبث المحتوى المرئي بجودة عالية، والرسم، والتصميم، وإنجاز المهام الدراسية أو المهنية بسهولة في أثناء التنقل.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف Galaxy Z Fold7 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن أن يستمر الهاتف بالعمل حتى 12 ساعة من تصفح الإنترنت. وفيما يتعلق بالشحن، يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة تبلغ 15 واطًا، والشحن العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر

يُباع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 القابل للطي الجديد بسعر يبدأ من 7699 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

يُعدّ هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 القابل للطي الجديد مناسبًا للمستخدمين الذين:

يبحثون عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الهواتف القابلة للطي.

يحتاجون إلى شاشة ضخمة لأداء الأعمال المتعددة واستخدام التطبيقات الاحترافية.

يهتمون بتصوير الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية وتحريرها مباشرة على الجهاز.

مستعدون لدفع مبلغ كبير لتجربة جهاز يجمع بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي.

لكن إذا كنت تهتم أكثر بعمر البطارية الطويل، أو دعم القلم الإلكتروني، أو جودة التكبير البصري القوية، فقد تكون خيارات مثل: Galaxy S25 Ultra أو Fold6 أو Motorola Razr Ultra أو Google Pixel Fold مناسبة أكثر لك.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 الجديد:

Galaxy Z Fold7 المعالج إصدار خاص من معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite). الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والفضي، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 16. الوزن 215 جرامًا. السعر يبدأ من 7699 ريالًا سعوديًا.