المواصفات المُتوقعة لساعة جوجل Pixel Watch 4 القادمة

تستعد جوجل لعقد مؤتمر Made by Google الشهر القادم، وستكشف خلاله عن مجموعة جديدة من هواتف Pixel 10، بالإضافة إلى تحديثات لنظام أندرويد، ومزايا محسّنة للمساعد الذكي Gemini. ومن المنتظر أيضًا الكشف عن ساعة Pixel Watch 4 الذكية وسماعات Pixel Buds 2a.

تُظهر التسريبات أن Pixel Watch 4 ستشهد تحسينات محدودة لكنها مهمة مقارنة بالإصدار السابق Pixel Watch 3. وفيما يلي سنذكر أبرز التفاصيل التي ظهرت في الشائعات والتسريبات المتعلقة بمواصفات الساعة الذكية القادمة من جوجل:

التصميم

ستأتي Pixel Watch 4 بالتصميم نفسه المعتاد لساعات جوجل، وهو تصميم دائري مع حافات مدمجة مع الشاشة، وتاج جانبي لتسهيل التنقل داخل واجهة المستخدم والتحكم في إعدادات الساعة.

لكن هناك بعض التغييرات اللافتة، فالساعة ستكون أكثر سماكة بمقدار 2 ملم مقارنةً بالجيل السابق، مع حافات أصغر للشاشة. ومن المُتوقع أن يكون سبب زيادة السماكة إضافة المزيد من المستشعرات الصحية. وستتوفر الساعة بمقاسين، هما: 41 ملم و 45 ملم.

تغييرات في تصميم الجهة الخلفية

كشفت الصور المسربة عن اختفاء المسامير المخصصة للشحن من الجهة الخلفية، فقد نقلتها جوجل إلى الجهة الجانبية. وهذا التغيير سيجعل جميع شواحن الأجيال السابقة غير متوافقة مع الإصدار الجديد، لكنه خطوة مهمة نحو تصميم أكثر قابلية للإصلاح، فوفقًا لتسريبات نشرها موقع Android Headlines، سيكون بالإمكان تفكيك Pixel Watch 4 وإصلاحها، بعكس الأجيال السابقة. على سبيل المثال: لن يضطر المستخدم إلى استبدال الساعة بالكامل في حال تحطّم الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الساعة سرعة شحن أعلى بنسبة قدرها 25% مقارنةً بساعة Pixel Watch 3.

المواصفات الأساسية

من المُتوقع أن تأتي ساعة Pixel Watch 4 بالمواصفات التالية:

تعمل بمعالج Snapdragon W5 Gen 1 نفسه المستخدم في الجيل السابق.

تحتوي على بطارية أكبر من بطارية الطراز السابق، وتأتي بسعة قدرها 327 ميلّي أمبير في الساعة للطراز الصغير (41 ملم)، و459 ميلّي أمبير في الساعة للطراز الكبير (45 ملم).

تأتي بسعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

تضم شاشة من نوع LTPO AMOLED، تدعم معدل تحديث متغيرًا من 1 إلى 60 هرتزًا وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

نظام التشغيل

ستعمل Pixel Watch 4 بنظام Wear OS 6 الذي سيصل لاحقًا إلى الساعات القديمة. وأشارت جوجل إلى أن Wear OS 6 سيأتي مع أكبر تحديث تصميمي على الإطلاق بفضل اعتماد لغة التصميم Material 3 Expressive. وسيأتي النظام الجديد مع تحسينات في الأداء توفّر ما يصل إلى 10% زيادة في عمر البطارية مقارنةً بنظام Wear OS 5.

مستشعرات جديدة وتحسينات في مزايا مراقبة المؤشرات الصحية

بفضل المستشعرات الجديدة، ستقدّم الساعة مراقبة مستمرة لمستوى تشبّع الأكسجين في الدم (SpO2) وكشف انخفاض الأكسجين. وستتيح للمستخدمين إنشاء تمارين مخصّصة مع تقديم إرشاد لحظي في أثناء التمرين، بالإضافة إلى تقديم تقارير تفصيلية بعد كل تمرين.

دعم Gemini

بدأت جوجل بطرح مساعدها الذكي Gemini لساعات أندرويد التي تعمل بنظام Wear OS 4 والإصدارات الحديثة في يوليو 2025. وبما أن Pixel Watch 4 ستأتي بنظام Wear OS 6، فمن المؤكد أن تكون مزودة بالمساعد الذكي Gemini.