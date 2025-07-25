OpenAI تعتزم إطلاق GPT-5 في أغسطس المقبل

تستعد شركة OpenAI لإطلاق أحدث نماذجها GPT-5 خلال الصيف الجاري، وسط ترقّب واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع اشتداد المنافسة مع جوجل، التي تروّج لنموذجها “Gemini” كمنافس مباشر لروبوت ChatGPT.

وبحسب تقرير نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن OpenAI تستعد لإطلاق النموذج الجديد في أقرب وقت خلال شهر أغسطس، وفقًا لمصادر مطلعة على خطط الشركة.

ومع عدم وجود موعد دقيق حتى الآن، فإن التقارير تؤكد أن الجدول الزمني لإصدار GPT-5 ما زال ضمن موسم الصيف، كما أُشير سابقًا في تسريبات نُشرت في شهر مارس الماضي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد أكد حديثًا عبر منشور في منصة إكس أن النموذج بات قريبًا من الإصدار، كما تحدث عنه بحماس خلال مقابلة صوتية (بودكاست)، مشيدًا بقدراته المتقدمة.

ومن المتوقع أن يدمج GPT-5 نموذج التفكير o3 إلى جانب تقنيات أخرى ضمن منظومة موحّدة تهدف إلى تحسين أداء المهام المتنوعة.

ووفقًا للتسريبات، فإن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق نسخ مصغّرة من النموذج الجديد، تشمل إصداري “GPT-5 mini” و “GPT-5 nano”، مما يتيح استخدامه في مواقف مختلفة تتراوح بين الاستخدامات اليومية والتطبيقات الاحترافية.

يُذكر أن ChatGPT يُعد أكثر روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي شيوعًا في الوقت الحالي، ومع إطلاق GPT-5، قد يحصل على دفعة تقنية كبيرة تعزز ريادته في سوق الذكاء الاصطناعي.