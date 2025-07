5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 القابل للطي

طرحت سامسونج اليوم هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold7 رسميًا في الأسواق العالمية، ويُعد واحدًا من أبرز الهواتف القابلة للطي التي أطلقت هذا العام، بفضل تصميمه النحيف ووزنه الخفيف، وشاشاته الكبيرة، وكاميراته المتطورة. لكن لا يعني ذلك أنه الخيار الوحيد أو الأنسب للجميع، فهناك بدائل أخرى قد تكون مناسبة لك سواء من حيث السعر أو المواصفات.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف رائد جديد يتمتع بتصميم أنيق وأداء قوي سواء كان قابلًا للطي أو هاتف تقليدي، إليك خمسة بدائل يمكنك التفكير في اختيار واحد منها قبل اتخاذ القرار النهائي لشراء هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 القابل للطي الجديد:

1- هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 القابل للطي

الإصدار السابق من سلسلة هواتف سامسونج Galaxy Z Fold6 يُعدّ بديلًا جيدًا، خاصة إذا كنت لا تهتم بالفارق البسيط في التصميم. ومع أن Fold7 أنحف وأخف من الإصدار السابق (8.9 ملم و 215 جرامًا مقابل 12.1 ملم و 239 جرامًا)، فإنه ليس مختلفًا كثيرًا من حيث الأداء والمواصفات الأخرى.

فهاتف Fold6 يضم شاشات قريبة جدًا في الحجم مع شاشات الإصدار الجديد، ويضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي القادر على تشغيل جميع التطبيقات والألعاب الحديثة بسلاسة. وأما بقية المواصفات، مثل سعة البطارية التي تبلغ 4400 ميلي أمبير في الساعة، وذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين التي تبدأ من 256 جيجابايت، فهي متطابقة تقريبًا مع الإصدار الجديد.

وفيما يتعلق بالسعر، يُباع Fold6 بسعر يبدأ من 1900 دولار، فإذا كنت تريد هاتفًا قابلًا للطي من سامسونج يُباع بسعر يقل عن 2000 دولار، فهذا هو الخيار الأمثل.

2- هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold القابل للطي

إذا لم تكن تبحث عن هاتف من سامسونج تحديدًا، فإن Pixel 9 Pro Fold هو أقوى منافس حاليًا لهاتف Galaxy Z Fold7، ومع أنه أثقل قليلًا وأكثر سمكًا منه، لكنه يقدم تجربة مميزة بفضل تقنيات ومزايا جوجل الحصرية.

يأتي الهاتف بشاشة داخلية يبلغ قياسها 8 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، ونظام تصوير احترافي يتضمن: عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية أكبر من بطارية هاتف سامسونج وتبلغ سعتها 4650 ميلي أمبير في الساعة.

وأهم ما يميز هذا الهاتف أنه يدعم مجموعة واسعة من المزايا الذكية التي طورتها جوجل، مثل: Call Screen و Hold For Me و Now Playing، بالإضافة إلى تصميم Material 3 Expressive الجديد الذي سيتوفر مع نظام أندرويد 16 حصريًا على هواتف بيكسل.

ومن ناحية أخرى، يُباع هاتف جوجل بسعر يبدأ من 1800 دولار أي أقل بمقدار 200 دولار من Fold7.

3- هاتف OnePlus Open

ما يزال OnePlus Open أحد أكثر الهواتف القابلة للطي جاذبية وتميزًا حتى بعد مرور عامين على إطلاقه، فهو يأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشات عالية الدقة والسطوع، وكاميرات جيدة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4805 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويُباع هذا الهاتف بسعر قدره 1500 دولار.

لكن هناك بعض العيوب مقارنة بالمنافسين الجدد، مثل مقاومة الماء المنخفضة التي تبلغ IPX4 فقط، والمعالج القديم Snapdragon 8 Gen 2، وعدم دعم الشحن اللاسلكي.

4- هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra

إذا كان هدفك الحصول على هاتف قوي وعملي من سامسونج، ولا يهمك إذا كان قابلًا للطي أم لا، فاختر Galaxy S25 Ultra الذي يقدم تجربة استخدام مميزة، فهو يأتي مع نظام تصوير متقدم يتضمن: عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويأتي مع قلم S Pen مدمج لتدوين الملاحظات والرسم، وهو ما يفتقر إليه Fold7.

يُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 1300 دولار، أي أقل بمقدار 700 دولار من Fold7.

5- هاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 القابل للطي

إذا أردت هاتفًا قابلًا للطي من سامسونج لكنك لا تفضل التصميم الذي يأتي على غرار الكتب، فإن هاتف Galaxy Z Flip7 هو الخيار المثالي.

يأتي هذا الهاتف مع شاشة خارجية كبيرة يبلغ مقاسها 4.1 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وشاشة داخلية يبلغ مقاسها 6.9 بوصات.

يتميز الهاتف بالأداء القوي، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويُباع بسعر يبدأ من 1100 دولار، أي أقل بنحو النصف من Fold7.