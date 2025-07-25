مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Fold7 و Oppo Find N5

يُعد هاتفا Galaxy Z Fold7 و Oppo Find N5 من أحدث وأبرز الهواتف القابلة للطي أفقيًا، وكلا الهاتفين يتمتعان بالنحافة؛ إذ يبلغ سُمك كل واحد منهما 4.2 ملم دون طي، و 8.9 ملم عند الطي، لكنهما مختلفان في العديد من الجوانب، مثل: مواصفات الشاشة، وقدرات الكاميرات، وعمر البطارية، وسرعة الشحن.

إليك مقارنة شاملة بين الهاتفين لتتعرف الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم

لطالما انتُقدت الهواتف القابلة للطي بسبب سماكتها العالية، لكن كلا الهاتفين حققا تقدمًا ملحوظًا في هذا الجانب. قبل إصدار Fold7، كان هاتف أوبو N5 يُعد الهاتف القابل للطي الأكثر نحافة في العالم، قبل أن يحصل هاتف Honor Magic V5 على هذا اللقب.

كلا الهاتفين يأتيان بسماكة تبلغ 4.2 ملم عند الفتح و 8.9 ملم عند الطي، مما يجعلهما مريحين في اليد ويسهل وضعهما في الجيب. لكن هاتف سامسونج يتفوق في خفة الوزن؛ إذ يزن Z Fold7 قرابة 215 جرامًا، وأما Oppo Find N5 فيزن 229 جرامًا. ومع أن الفرق في الوزن البالغ 14 جرامًا قد يبدو بسيطًا، لكنه ملحوظ عند الاستخدام المطول أو عند حمل الهاتف بيد واحدة.

الشاشة

تُعد مواصفات الشاشات من أبرز الفروق بين الهاتفين، وفي هذا الجانب يتفوق هاتف أوبو؛ إذ يضم شاشة رئيسية قابلة للطي بقياس قدره 8.12 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2248×2480 بكسلًا، وكثافة تبلغ 412 بكسلًا لكل بوصة، وأما هاتف Z Fold7 فيضم شاشة رئيسية بقياس قدره 8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1968×2184 بكسلًا، وكثافة تبلغ 368 بكسلًا لكل بوصة.

كلتا الشاشتين تدعمان تقنية LTPO لتغيير معدل التحديث حتى 120 هرتزًا حسب المحتوى المعروض، كما تدعمان خاصية +HDR10، لكن شاشة هاتف أوبو تدعم أيضًا تقنيات Dolby Vision و HDR Vivid لعرض ألوان أكثر وضوحًا.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة الخارجية، يضم هاتف أوبو Find N5 شاشة خارجية بقياس قدره 6.62 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1140×2616 بكسلًا، وأما الشاشة الخارجية في هاتف سامسونج فتأتي بقياس قدره 6.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2520 بكسلًا، وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج

كلا الهاتفين يعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite القوي والجديد من كوالكوم، لكن هاتف سامسونج يعمل بنسخة مخصصة منه تُسمى Snapdragon 8 Elite for Galaxy تمتاز بسرعات معالجة أعلى قليلًا لكل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

كلا الهاتفين يقدمان أداءً قويًا وسريعًا في مُختلف المهام الكثيفة والمتوسطة، ويأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد.

الكاميرا

تتبع الشركتان نهجين مختلفين في الكاميرات؛ إذ تركز سامسونج في تحسين قدرات العدسة الرئيسية التي تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والتي تقدم صورًا مفصلة وعالية الدقة والوضوح. وأما أوبو فتوفر عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقنية معايرة الألوان من Hasselblad ومستشعر ألوان للحصول على صور تظهر فيها الألوان بدرجاتها الطبيعية.

وفي مجال التكبير البصري، يتميز هاتف أوبو بعدسة مقربة من نوع بيريسكوب بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3x، مقابل عدسة تليفوتوغرافية بدقة قدرها 10 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري حتى 3x في هاتف سامسونج.

وأما العدسة الفائقة الاتساع، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل في Z Fold7، وبدقة قدرها 8 ميجابكسل في Find N5 مع زاوية رؤية تبلغ 116 درجة مقابل 120 درجة في هاتف سامسونج.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يدعم هاتف سامسونج تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وأما هاتف أوبو فيدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرات الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل في هاتف سامسونج مقابل 8 ميجابكسل في هاتف أوبو.

البطارية

تُعد سعة البطارية الكبيرة من أبرز نقاط القوة في هاتف أوبو، إذ يحتوي Find N5 على بطارية ضخمة بسعة تبلغ 5600 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من بطارية هاتف Z Fold7 التي تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة. وهذا الفارق الكبير في السعة يعني استخدامًا أطول بين الشحنات، حتى مع الشاشات الأكبر والأكثر سطوعًا.

وأما فيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم هاتف أوبو الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا مقابل 25 واطًا في هاتف سامسونج، كما يدعم هاتف أوبو الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا مقابل 15 واطًا في هاتف سامسونج.

السعر

بدأت سامسونج اليوم بطرح هاتف Galaxy Z Fold7 رسميًا في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 2000 دولار. وأما Oppo Find N5، فيُباع بسعر قدره 2249 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Fold7 و Oppo Find N5:

Galaxy Z Fold7 Oppo Find N5 المعالج (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم. (Snapdragon 8 Elite) من كوالكوم. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.5 بوصات. الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8.12 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.62 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت.. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والفضي، والأخضر. الأسود، والأبيض، والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 16. أندرويد 15. الوزن 215 جرامًا. 229 جرامًا. السعر يبدأ من 2000 دولار . 2249 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.