مزايا يتفوق بها هاتف Honor Magic V5 على Galaxy Z Fold7

في مطلع شهر يوليو كشفت هونر عن Magic V5 ووصفته بأنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم، وبعد ذلك بمدة قصيرة أعلنت سامسونج هاتفها الفائق النحافة Galaxy Z Fold7 الذي أصبح المنافس الأول لهاتف هونر.

يُعدّ هاتفا Honor Magic V5 و Galaxy Z Fold7 من أحدث الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورًا، ويتميزان بالأداء القوي، والتصميم الأنيق، ومع ذلك يتفوق هاتف هونر على هاتف سامسونج في بعض المزايا، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- سعة البطارية

يحتوي هاتف هونر Magic V5 على بطارية تبلغ سعتها 5820 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 البالغة 4400 ميلي أمبير في الساعة.

وهذا يعني أن هاتف هونر يتمتع بعمر بطارية أطول مقارنة بهاتف سامسونج، كما استخدمت الشركة في تصنيع البطارية مادة تحتوي على 15% من السيليكون لضمان توفير طاقة كبيرة مع الحفاظ على تصميم خفيف الوزن.

2- سرعة الشحن

يتفوق Magic V5 بشكل واضح على هاتف سامسونج فيما يتعلق بسرعة الشحن؛ إذ يدعم Galaxy Z Fold7 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا. وأما Magic V5 فيدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

3- تقنية الاتصال الذكي (AI Connect)

يدعم Magic V5 تقنيتي AI Connect و Honor Share؛ مما يتيح عمليات نقل سريعة وسلسة مع هواتف آيفون وحواسيب ماك وأجهزة هونر الأخرى، وهذه المزايا يترقبها مستخدمو هواتف أندرويد لكنها حصرية لهواتف هونر في الوقت الحالي.

كما يدعم Magic V5 مشاركة الملفات بنقرة واحدة مع هواتف آيفون، وهي مزية تفتقر إليها هواتف سامسونج.

4- المقاومة العالية للماء والغبار

يتميز هاتف هونر Magic V5 بدعم معياري IP58 و IP59 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه يتمتع بهيكل متين جدًا، ويمكنه مقاومة الماء والصدمات وتحمل البيئات القاسية. في المقابل، يدعم Galaxy Z Fold7 معيار IP48، أي أنه أقل متانة من هاتف هونر.

5- العدسات الثانوية العالية الجودة

مع أن هاتف Galaxy Z Fold7 يتفوق على هاتف هونر بدقة العدسة الرئيسية التي تبلغ 200 ميجابكسل، فإن هاتف هونر يتفوق عليه في مواصفات العدسات الفائقة الاتساع والعدسات المقربة.

إذ يضم Magic V5 عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل. وأما العدسة المقربة في هاتف سامسونج فتبلغ دقتها 10 ميجابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل.