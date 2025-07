ما الأجهزة المُتوقع أن تُعلنها جوجل في حدث Made by Google القادم؟

تستعد جوجل لعقد حدثها السنوي Made by Google في موعد مبكر هذا العام؛ إذ سينطلق في 20 أغسطس 2025 عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيُبث الحدث مباشرة عبر القناة الرسمية للشركة في موقع يوتيوب.

سيتضمن الحدث المرتقب الكشف رسميًا عن سلسلة هواتف Pixel 10 الرائدة، بالإضافة إلى ساعة ذكية جديدة من جوجل، ومن المُتوقع إعلان تحديثات في السماعات اللاسلكية ونظام أندرويد.

وفيما يلي نظرة شاملة على أبرز ما قد تعلنه جوجل في هذا الحدث:

أكدت جوجل رسميًا أنها ستعلن خلال حدثها القادم هاتف Pixel 10، ليكون الإعلان الوحيد المضمون حتى الآن. ويبدو تصميم الهاتف شبيهًا إلى حد كبير بتصميم Pixel 9، لكن مع وجود ثلاث عدسات للكاميرا الخلفية، وهذا يحدث للمرة الأولى في الإصدارات الأساسية من هواتف Pixel.

وتشير بعض التسريبات إلى اعتماد شريحة Tensor G5 التي يُتوقع أن تُحسّن كفاءة الهاتف في استهلاك الطاقة، كما تشير بعض الشائعات إلى أن الهاتف لن يقدم قفزة كبيرة في المواصفات مقارنة بالجيل السابق.

تشير التسريبات إلى أن هاتفا Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL سيأتيان بتصاميم مشابهة للإصدارات السابقة مع تحسينات طفيفة. والمزية البارزة ستكون سعة البطارية؛ إذ سيحتوي Pixel 10 Pro XL على أكبر بطارية في تاريخ هواتف Pixel بسعة تبلغ 5200 ميلي أمبير في الساعة. كما ستزيد جوجل سعة بطارية Pixel 10 Pro مقارنة بالجيل السابق.

من المتوقع أن تكشف جوجل عن الجيل الجديد من هاتفها القابل للطي Pixel 10 Pro Fold رسميًا خلال حدث Made by Google مع إعلان سلسلة Pixel 10، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيأتي مع التحسينات التالية مقارنة بالجيل الحالي:

ومن غير المتوقع أن يأتي الهاتف مع تغييرات كبيرة في الأداء والمزايا البرمجية، كما أن جوجل لا تسعى لمنافسة الهواتف القابلة للطي الفائقة النحافة، مثل: Galaxy Z Fold7، وHonor Magic V5، بل تركز في تقديم تجربة استخدام مميزة.

OK #FutureSquad, today comes your very first look at the #Google #PixelWatch4 (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!😏

On behalf of @91mobiles 👉🏻 https://t.co/VhS5eS9d7R pic.twitter.com/wPOgVr86uY

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 11, 2025