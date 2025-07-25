ما الأجهزة المُتوقع أن تُعلنها جوجل في حدث Made by Google القادم؟

تستعد جوجل لعقد حدثها السنوي Made by Google في موعد مبكر هذا العام؛ إذ سينطلق في 20 أغسطس 2025 عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيُبث الحدث مباشرة عبر القناة الرسمية للشركة في موقع يوتيوب.

سيتضمن الحدث المرتقب الكشف رسميًا عن سلسلة هواتف Pixel 10 الرائدة، بالإضافة إلى ساعة ذكية جديدة من جوجل، ومن المُتوقع إعلان تحديثات في السماعات اللاسلكية ونظام أندرويد.

وفيما يلي نظرة شاملة على أبرز ما قد تعلنه جوجل في هذا الحدث:

هاتف Pixel 10 الرائد

أكدت جوجل رسميًا أنها ستعلن خلال حدثها القادم هاتف Pixel 10، ليكون الإعلان الوحيد المضمون حتى الآن. ويبدو تصميم الهاتف شبيهًا إلى حد كبير بتصميم Pixel 9، لكن مع وجود ثلاث عدسات للكاميرا الخلفية، وهذا يحدث للمرة الأولى في الإصدارات الأساسية من هواتف Pixel.

وتشير بعض التسريبات إلى اعتماد شريحة Tensor G5 التي يُتوقع أن تُحسّن كفاءة الهاتف في استهلاك الطاقة، كما تشير بعض الشائعات إلى أن الهاتف لن يقدم قفزة كبيرة في المواصفات مقارنة بالجيل السابق.

هاتفا Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL

تشير التسريبات إلى أن هاتفا Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL سيأتيان بتصاميم مشابهة للإصدارات السابقة مع تحسينات طفيفة. والمزية البارزة ستكون سعة البطارية؛ إذ سيحتوي Pixel 10 Pro XL على أكبر بطارية في تاريخ هواتف Pixel بسعة تبلغ 5200 ميلي أمبير في الساعة. كما ستزيد جوجل سعة بطارية Pixel 10 Pro مقارنة بالجيل السابق.

هاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي

من المتوقع أن تكشف جوجل عن الجيل الجديد من هاتفها القابل للطي Pixel 10 Pro Fold رسميًا خلال حدث Made by Google مع إعلان سلسلة Pixel 10، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيأتي مع التحسينات التالية مقارنة بالجيل الحالي:

يضم شاشة خارجية أكبر وأكثر سطوعًا.

يحتوي على بطارية أكبر.

يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ومن غير المتوقع أن يأتي الهاتف مع تغييرات كبيرة في الأداء والمزايا البرمجية، كما أن جوجل لا تسعى لمنافسة الهواتف القابلة للطي الفائقة النحافة، مثل: Galaxy Z Fold7، وHonor Magic V5، بل تركز في تقديم تجربة استخدام مميزة.

ساعة Pixel Watch 4 الذكية

من المُتوقع أن تعلن جوجل خلال حدثها القادم ساعة Pixel Watch 4 الذكية، وتشير الشائعات إلى أن الساعة ستأتي بحجمين، هما: 41 ملم و 45 ملم، وبطارية أكبر وسرعة شحن محسّنة مقارنة بالجيل الحالي.

الأداء سيظل مشابهًا للجيل الحالي بسبب استخدام المعالج نفسه Snapdragon W5 Gen 1، لكن جوجل ستقدم مزايا برمجية جديدة تركز في تحسين تجربة التمارين الرياضية عبر تقديم إرشادات تفصيلية قبل التمرين وأثناءه وبعده؛ مما يقلل الاعتماد على التطبيقات الخارجية.

سماعات Pixel Buds 2a اللاسلكية

من المتوقع أن تكشف جوجل عن إصدار جديد من سماعاتها الاقتصادية Pixel Buds 2a، خاصة أن سلسلة Pixel Buds A أصبحت قديمة مقارنة بالمنافسين الذين يقدمون مزايا مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC). ولا يُتوقع إطلاق نسخة جديدة من Pixel Buds Pro هذا العام.

تصميم Material 3 Expressive

تواصل جوجل توسيع اعتمادها لغة التصميم الجديدة Material 3 Expressive في تطبيقاتها، وقد نشهد استخدام هذا التصميم في كل أجزاء نظام أندرويد نفسه. وكانت جوجل قد استخدمت التصميم الجديد لبعض التطبيقات مثل Google Keep وChrome؛ مما جعلها تبدو أكثر عصرية وسلاسة وحسّن تجربة استخدامها.