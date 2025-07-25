ماسك يواجه أزمة جديدة.. عطل عالمي يضرب شبكة ستارلينك

تعرضت شبكة ستارلينك Starlink التابعة لإيلون ماسك مساء الخميس لعطل واسع النطاق تسبب بانقطاع الإنترنت عن عشرات الآلاف من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة بعض الحكومات والمؤسسات التي تعتمد على الخدمة، مثل الجيش الأوكراني.

ووفقًا لموقع Down Detector، فد سُجّل أكثر من 60 ألف بلاغ عن انقطاع تام في الخدمة، بدأ نحو الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأفاد المستخدمون برسالة خطأ تقول: “لا يوجد مصدر اتصال سليم No healthy upstream”.

وأكدت شركة ستارلينك عبر منصة إكس العطل قائلةً: “إن ستارلينك Starlink تشهد حاليًا انقطاعًا في الشبكة، ونحن نعمل بنشاط على حله. نشكركم على صبركم وسنوافيكم بتحديث عند حل المشكلة”.

ومن جهته، كتب إيلون ماسك عبر المنصة:” سوف تُستعاد الخدمة قريبًا. نعتذر عن الانقطاع. إن سبيس إكس تعالج السبب الجذري لضمان عدم تكرار ما حدث”.

وانتشرت البلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، مما يشير إلى أن العطل عالمي وشامل.

وما زالت تأثير الانقطاع في العملاء العسكريين والحكوميين، مثل الجيش الأوكراني، غير واضحة حتى الآن، مع الاعتماد الكبير على الخدمة في مناطق النزاع أو الأماكن التي تفتقر إلى البنية التحتية.

وتُعد ستارلينك Starlink جزءًا من شركة سبيس إكس SpaceX المملوكة لماسك، وتهدف إلى توفير إنترنت عالي السرعة حول العالم عبر شبكة أقمار صناعية منخفضة المدار. وتخدم الشبكة حاليًا نحو 130 دولة وإقليمًا، وتخطط لإطلاق 12 ألف قمر صناعي، مع طموحات للوصول إلى أكثر من 34 ألف قمر مستقبلاً.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن السبب الفني الدقيق وراء الانقطاع، لكن من المتوقع أن تصدر تحديثًا رسميًا فور الانتهاء من إصلاح العطل.