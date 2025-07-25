جوجل تُطلق أداة لتجربة الملابس افتراضيًا اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل بدء طرح أداة جديدة لتجربة الملابس افتراضيًا عبر الإنترنت، وذلك بعد عرضها لأول مرة خلال مؤتمر I/O 2025 في مايو الماضي.

وتتيح هذه الأداة للمستخدمين رفع صورة شخصية كاملة للجسم لتجربة قطع الملابس المختلفة المتوفرة على الإنترنت وكأنهم يرتدونها فعليًا.

ويعتمد النظام على نموذج متقدّم لتوليد الصور دربته جوجل ليأخذ بالحسبان كيفية تمدد الأقمشة المختلفة وتماسكها وانسيابها على أشكال الأجسام البشرية.

ويدعم النموذج مليارات من قطع الملابس المتوفرة ضمن منصة التسوق (Shopping Graph)، مما يتيح تغطية واسعة لمعظم المنتجات المتوفرة لدى كبرى المتاجر.

ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الآن تجربة الأداة من خلال النقر على رمز “جرّبها Try On” ضمن نتائج المنتجات في جوجل أو صور Google Images الخاصة بالملابس.

وبالتزامن مع إطلاق الأداة، حسّنت جوجل ميزة تتبّع الأسعار، إذ يمكن للمستخدمين تحديد اللون والمقاس، وكذلك تحديد السعر المرغوب للمنتج. وعند تراجع سعر القطعة إلى الحد المطلوب، ترسل الأداة إشعارًا للمستخدم تلقائيًا، مما يغني عن الحاجة إلى التحقّق المتكرر من الأسعار أو نسيان العودة إلى منتج أعجبهم.

وقالت جوجل في بيانٍ رسمي: “يعتمد Shopping Graph على بيانات من مختلف المتاجر عبر الإنترنت، وسنُعلمك حين يتوفر عرض يناسبك”، مؤكدةً بذلك سعيها إلى تسهيل تجربة التسوّق الذكي للمستخدمين.

ومن المقرر أن تُطلق الشركة لاحقًا هذا العام مزايا تسوق إضافية داخل “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode”، وهو التبويب المخصص للذكاء الاصطناعي الذي بدأ بالوصول للمستخدمين في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.

وستشمل المزايا المرتقبة إمكانية استكشاف أفكار للأزياء والديكور وشراء المنتجات مباشرةً من خلال المحادثة مع روبوت الدردشة.