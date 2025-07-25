إيلون ماسك يخطط لإعادة إطلاق منصة الفيديو Vine

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة X (تويتر سابقًا)، خططًا لإعادة إحياء تطبيق Vine الشهير، ولكن هذه المرة بصيغة “مدعومة بالذكاء الاصطناعي”، دون أن يوضح بنحو دقيق ماهية هذا المفهوم أو كيفية تنفيذه عمليًا.

وفي منشور حديث، ألمح ماسك مجددًا إلى نية المنصة إعادة إطلاق Vine، الذي اشتهر سابقًا بمقاطع الفيديو القصيرة والفكاهية، لكن المؤشرات تشير إلى أن العودة لن تكون من خلال تطبيق مستقل، بل على الأرجح عبر إدماج مقاطع فيديو قصيرة ضمن منصة إكس نفسها، تماشيًا مع رؤيته لتحويل X إلى “تطبيق كل شيء”.

وبحسب مراقبين، فإن العنصر “المدعوم بالذكاء الاصطناعي” قد لا يعني فقط خوارزميات توصية المحتوى، بل ربما يشير إلى مقاطع فيديو تُنشأ كاملةً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعزز هذا التوجّه إعلان ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروعًا جديدًا لشركته للذكاء الاصطناعي xAI يُدعى “Imagine”، يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو إبداعية ونشرها بسرعة، اعتمادًا على تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن منصة إكس كانت قد استحوذت في مارس الماضي على مشروع “Hotshot”، وهو مشروع متخصص في إنتاج مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتهدف إكس من خلاله إلى إدماج قدرات التوليد الفوري للفيديو في المنصة، في خطوة تنافس فيها تقنيات مثل Google Veo، التي شهدت إقبالًا واسعًا.

ومع ذلك، تثير الفكرة جدلًا حول رغبة المستخدمين في مشاهدة مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي خاصةً أن بعض هذه المقاطع في تطبيقات أخرى أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتوًى مسيء أو تنميطي، وهو ما قد يتفاقم في منصة إكس التي تتبنى سياسة “حرية التعبير” بنحو واسع.

ويرى بعض الخبراء أن هذا المشروع قد يتحوّل إلى مساحة مزدحمة بمقاطع مثيرة للجدل لا تتجاوز مدتها 10 ثوانٍ.

وحتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية حول موعد إطلاق هذه الميزة أو شكلها النهائي، لكن المؤكد أن النسخة الجديدة من “Vine” ستكون مختلفة عما عرفه المستخدمون سابقًا.