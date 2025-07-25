أمازون تُطلق إصدارًا أرخص ثمنًا من قارئ الكتب الملون Kindle Colorsoft

بعد أن أطلقت أمازون أول قارئ كتب إلكترونية ملون في تاريخها العام الماضي، تعود الشركة الآن بإصدار جديد أرخص ثمنًا من Kindle Colorsoft، مما يجعل تجربة القراءة الملونة أقرب إلى متناول المستخدمين.

ويأتي الإصدار الجديد بسعر قدره 250 دولارًا، أي أقل بـ 30 دولارًا من الإصدار الأصلي، لكنه يفتقر إلى بعض المزايا، فهو يحتوي على سعة تخزين داخلية تبلغ 16 جيجابايت، أي نصف مساحة إصدار Signature Edition، لكن هذا قد يكون كافيًا لمعظم المستخدمين، إذ إن الكتب الإلكترونية العادية لا تتطلب عادةً أكثر من 2 ميجابايت لكل كتاب.

وفيما يتعلق بمحبي القصص والروايات المصورة، التي تستفيد فعليًا من الشاشة الملونة، فقد تمتلئ المساحة بسرعة أكبر، مع أن الوصول إلى حد 16 جيجابايت ما زال يتطلب مكتبة رقمية ضخمة.

ومن ضمن المزايا التي فُقدت في هذا الإصدار خاصية الإضاءة الأمامية المتكيفة تلقائيًا، والشحن اللاسلكي، وهما ميزتان حصريتان للإصدار الأغلى ثمنًا. لكن بخلاف ذلك، يحتفظ الجهاز بمعظم المواصفات الأساسية، ومنها شاشة الحبر الإلكتروني E Ink الملونة البالغ قياسها 7 إنشات، وعمر بطارية يصل إلى 8 أسابيع، بالإضافة إلى ميزة التكبير (Pinch-to-Zoom)، وإضاءة قابلة للتعديل.

وأكدت أمازون أيضًا أنها عالجت مشكلة “الشريط الأصفر” الذي ظهر في بعض وحدات الإطلاق الأولى.

وإلى جانب الجهاز المخصص للبالغين، قدمت أمازون أيضًا إصدار Kindle Colorsoft Kids بسعر قدره 270 دولارًا، ويأتي مزودًا بغلاف مرسوم للأطفال، واشتراك لمدة عام في خدمة +Amazon Kids، وضمان لمدة قدرها عامان. ويتضمن القارئ مزايا تعليمية لتقوية المفردات في أثناء القراءة، بالإضافة إلى دعم خط OpenDyslexic المخصص لمن يعانون عسر القراءة، ودعم تقنية البلوتوث للاستماع إلى الكتب الصوتية.

ويتوفر إصدار الأطفال بغلافين خارجيين، ويمكن للآباء استخدام لوحة تحكم خاصة لإدارة ما يقرأه أطفالهم ومراقبة استخدامهم.

وتتوفر النسخ الجديدة من جهاز Kindle Colorsoft ابتداءً من اليوم عبر متجر أمازون الإلكتروني في الولايات المتحدة، على أن يتوفر في المزيد من الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة.