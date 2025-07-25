آبل تُطلق خدمة الضمان الجديدة AppleCare One لتغطية عدة أجهزة باشتراك واحد

كشفت شركة آبل عن خدمتها الجديدة “AppleCare One”، وهي خدمة ضمان تتيح للمستخدمين تغطية عدة أجهزة ضمن خطة واحدة، بدلًا من الاشتراك في +AppleCare لكل جهاز على حدة. وتبدأ تكلفة الاشتراك من 20 دولارًا شهريًا لتغطية ثلاثة أجهزة، مع إمكانية إضافة كل جهاز مقابل 6 دولارات شهريًا.

وتشمل خطة AppleCare One كافة مزايا +AppleCare، ومنها إصلاحات غير محدودة للحوادث، وأولوية في الدعم الفني، وضمان البطارية، وغيرها من الخدمات. وتتيح الخطة للمشتركين إضافة الأجهزة التي يملكونها بالفعل حتى لو مضى على شرائها أربع سنوات، بشرط أن تكون بحالة جيدة، متجاوزة بذلك المهلة التقليدية البالغة 60 يومًا للحصول على +AppleCare.

وتتميّز الخدمة الجديدة بإمكانية تبديل الأجهزة داخل الخطة وخارجها في أي وقت، كما يُزال تلقائيًا الجهاز المُغطى في حال بيعه أو استبداله من خلال آبل، ليحلّ مكانه الجهاز الجديد ضمن الخطة نفسها.

ومن أبرز التحديثات أيضًا توسيع التغطية ضد السرقة والفقدان لتشمل أجهزة آيباد وساعة آبل Apple Watch، بعد أن كانت مقتصرة على آيفون فقط.

ويظل سعر الاشتراك ثابتًا بغض النظر عن نوع الأجهزة المغطاة، إذ أشارت آبل إلى أن المستخدم الذي يضيف أي جهاز إلى خطته يمكن أن يوفر حتى 11 دولارًا شهريًا مقارنة بالخطط المنفصلة لكل جهاز.

ويُتاح الآن التسجيل في خدمة AppleCare One داخل الولايات المتحدة من خلال أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك، أو عبر زيارة أحد متاجر آبل الرسمية، ومن المقرر إتاحتها في المزيد من الدول لاحقًا.