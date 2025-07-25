آبل تُطلق النسخة التجريبية العامة لأنظمتها الجديدة.. iOS 26 متاح الآن للتجربة

بدأت شركة آبل رسميًا طرح النسخة التجريبية العامة الأولى من أنظمة التشغيل القادمة الخاصة بها، والتي تشمل iOS 26 و iPadOS 26 و macOS 26 Tahoe، وذلك بعد مرور عدة أشهر من اختبارها في برنامج المطورين.

ويأتي ذلك بعد التغيير الكبير الذي أعلنته آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025، إذ قررت توحيد أرقام إصدارات أنظمتها لتتطابق مع العام الميلادي، مما يعني أن الشركة قفزت مباشرة من iOS 18 إلى iOS 26، وواكبت أنظمة iPadOS و watchOS و tvOS و macOS القفزة نفسها.

ويمكن لمستخدمي أجهزة آبل المتوافقة الاشتراك في برنامج النسخة التجريبية العامة عبر الموقع الرسمي للشركة. ويتطلب الأمر تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل Apple ID، ثم تحميل ملف الإعدادات الخاص بالتحديث، وبعدها التوجه إلى إعدادات النظام، والانتقال إلى خيار “تحديث البرامج” لتثبيت النظام الجديد.

ومع أن النسخ التجريبية العامة عادةً ما تكون أكثر استقرارًا من نسخ المطورين، فإنها تظل إصدارات أولية قد تتضمن مشكلات في الأداء واستهلاكًا أعلى للطاقة، خاصةً مع التغييرات الكبيرة في تصميم الواجهة هذا العام، التي تحمل اسم “الزجاج السائل Liquid Glass“. وقد شهد هذا التصميم الجديد عدة تعديلات وتحسينات منذ بداية ظهوره في نسخة المطورين، بعد أن واجه انتقادات من بعض المستخدمين والمطورين.

ويُنصح بضرورة عمل نسخة احتياطية من البيانات قبل تثبيت أي إصدار تجريبي، والاستعداد لاحتمالية العودة إلى iOS 18 في حال واجه الجهاز أي مشكلات، ولا ينصح بتثبيت أي إصدار تجريبي على أي جهاز يُعتمد عليه بنحو أساسي في الاستخدام اليومي.

ومن المتوقع أن تصل الإصدارات النهائية من أنظمة التشغيل الجديدة في سبتمبر أو أكتوبر 2025، بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون الجديدة ومنتجات أخرى من آبل.