“كاكست” تعلن نجاحها في تصنيع 25 رقاقة إلكترونية بأيدٍ سعودية

في إنجاز تقني بارز، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، نجاحها في تصميم وتصنيع 25 رقاقة إلكترونية متقدمة، وقد طُوِّرت هذه الرقاقات في مختبرات الغرف النقية التابعة لكاكست وبأيدٍ سعودية بالكامل لأغراض التدريب والبحث والتطوير،، وذلك في إطار جهود المدينة المستمرة لدعم وتمكين منظومة أشباه الموصلات في المملكة العربية السعودية.

خصائص وتطبيقات الرقاقات الإلكترونية المصنعة:

تتميز الرقاقات الإلكترونية المُطوَّرة بإمكانية استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات الحيوية والمتقدمة، تشمل:

الإلكترونيات والاتصالات، مثل الاتصالات اللاسلكية والترددات العالية.

الدوائر المتكاملة، التي تُعدّ أساس العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

الإضاءة الموفرة للطاقة للمساهمة في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة.

أنظمة الاستشعار المصغرة المستخدمة في مجالات متعددة.

التطبيقات الصناعية والبحثية في مجالات القياس والاختبار.

تأهيل الكفاءات الوطنية والشراكات الأكاديمية:

شارك في تصميم هذه الرقاقات الإلكترونية المتقدمة باحثون وباحثات من المختبر الوطني في (كاكست)، بالإضافة إلى عدد من الطلاب والطالبات من أربع جامعات سعودية. ويأتي هذا التعاون ضمن مبادرات البرنامج السعودي لأشباه الموصلات (SSP)، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي والإستراتيجي.

مبادرات كاكست لدعم قطاع أشباه الموصلات:

تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة مبادرات إستراتيجية تقودها (كاكست) لتعزيز قطاع أشباه الموصلات في المملكة، ومن أبرز هذه المبادرات:

البرنامج السعودي لأشباه الموصلات (SSP): ا لذي يركز في دعم البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

لذي يركز في دعم البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية. برنامج حاضنة أشباه الموصلات (Ignition): المتخصص في احتضان الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال في هذا المجال.

المتخصص في احتضان الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال في هذا المجال. مركز القدرات الوطنية لأشباه الموصلات: الذي أُطلق بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ليكون مركزًا وطنيًا متخصصًا في بناء القدرات البشرية والتقنية.

الذي أُطلق بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ليكون مركزًا وطنيًا متخصصًا في بناء القدرات البشرية والتقنية. تشيباثون: أول مسابقة وطنية لتصميم الرقاقات موجهة للطلاب السعوديين، وتهدف إلى إيجاد حلول تقنية مبتكرة لتحديات تطبيقات إنترنت الأشياء.

الالتزام برؤية المملكة 2030 والأثر الاقتصادي:

تؤكد (كاكست) من خلال هذه المبادرات التزامها بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وذلك عبر توطين التقنيات الإستراتيجية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء التقني في المجالات المتقدمة.

بأيدٍ سعودية..

تصميم وتصنيع 25 رقاقة إلكترونية متقدمة لتعزيز البحث والتطوير، وتمكين الباحثين وطلاب الجامعات من الابتكار في التقنيات الواعدة؛ بما يُسهم في بناء منظومة وطنية مستدامة لـ #أشباه_الموصلات.#كاكست_تبتكر pic.twitter.com/ZgYxkHzBit — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) July 21, 2025

وتجدر الإشارة إلى أن سوق صناعة أشباه الموصلات العالمي يشهد نموًا متسارعًا، إذ تجاوزت قيمته 600 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، ويُعزى هذا النمو إلى التوسع في تطبيقات تقنيات الاتصالات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، ويعكس هذا الإنجاز جهود المملكة في بناء قدراتها الذاتية في قطاع حيوي ومستقبلي.