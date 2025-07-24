شاومي تكشف رسميًا عن الإصدار الثاني من جهاز البث Xiaomi TV Stick

كشفت شركة شاومي عن الجيل الثاني من جهازها الصغير للبث المباشر Xiaomi TV Stick (2nd Gen)، الذي يأتي داعمًا لمنصة تلفاز جوجل Google TV، ليقدّم تجربة مشاهدة محسّنة.

ويتميز الجيل الثاني من Xiaomi TV Stick بتصميم مدمج يشبه حجم وحدة تخزين USB كبيرة قليلًا، ويعمل عبر منفذ HDMI. ويدعم الجهاز دقة 4K، إلى جانب تقنيتي العرض Dolby Vision و +HDR10، بالإضافة إلى تقنية Dolby Atmos و DTS:X لدعم الصوت المحيطي الغامر.

وحصل الجهاز على ترقية كبيرة في الأداء، إذ أصبح أسرع بنسبة قدرها 80% مقارنةً بالإصدار السابق، إلى جانب دعمه تقنية Wi-Fi 6 لضمان بثّ سلس دون تقطيع، ومنفذي HDMI 2.1 و Micro USB.

ويحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية قدرها 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية قدرها 8 جيجابايت، وهي مواصفات متوسطة، لكنها كافية لتشغيل التطبيقات والبث المباشر بكفاءة. ويُعد هذا الإصدار أول جهاز من شاومي يعمل رسميًا بمنصة Google TV، مما يتيح للمستخدمين الحصول على توصيات محتوى أكثر ذكاءً، إضافةً إلى مزايا أخرى مثل دعم Google Home.

ويتوفر الجهاز حاليًا للشراء عبر متجر AliExpress بسعر يُقارب 65 دولارًا أمريكيًا، مع توفره في عدد محدود من الأسواق العالمية في هذه المرحلة، ومن المقرر إطلاقه في المزيد من الأسواق لاحقًا.

ويُتوقع أن يكون هذا الإصدار منافسًا قويًا لأجهزة البث الأخرى التي تعمل بمنصة Google TV، بفضل الموازنة بين المواصفات والسعر، ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في ترقية تجربة المشاهدة الذكية مع الاحتفاظ بأجهزة التلفاز الخاصة بهم.