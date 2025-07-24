جوجل تُطلق أدوات تحويل الصور إلى مقاطع فيديو في تطبيق الصور و YouTube Shorts

أعلنت شركة جوجل توسيع قدراتها الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال إتاحة أدوات جديدة لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو قصيرة في تطبيق الصور Google Photos ومنصة YouTube Shorts، وهي ميزة بدأت بالظهور اليوم لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون.

وتعتمد الأدوات الجديدة على نموذج Veo 2 من جوجل، وهو إصدار أقدم من النموذج المستخدم في تطبيق Gemini، وتتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو انطلاقًا من الصور الموجودة في أجهزتهم. لكن بعكس تجربة Gemini، لا يمكن للمستخدم إدخال وصف نصي مخصص للفيديو، بل عليه اختيار نمط جاهز من القائمة.

وفي تطبيق الصور Google Photos، تقتصر مدة الفيديو الناتج على 6 ثوانٍ فقط، في حين يتيح YouTube Shorts للمستخدمين اختيار مدة المقطع. كما تستعد جوجل لإطلاق أداة جديدة باسم Remix خلال الأسابيع المقبلة، تتيح تحويل الصور إلى أنماط فنية متنوعة مثل الرسوم المتحركة اليابانية (أنمي)، والرسوم الهزلية، والرسومات التخطيطية، أو نمط التحريك الثلاثي الأبعاد.

وستتوافر تلك الأدوات ضمن تبويب جديد يحمل اسم “Create” سيظهر في تطبيق Google Photos داخل الولايات المتحدة بدءًا من الشهر المقبل، ويضم كذلك أدوات تحرير أخرى مثل إنشاء الصور المُجمعة.

وحذّرت جوجل من أن هذه الأدوات ما زالت تجريبية، وقد تُنتج نتائج غير دقيقة، لكنها تتيح للمستخدمين تقييم الفيديو أو الصورة الناتجة بـ”إعجاب” أو “عدم إعجاب” للمساعدة في تحسين النماذج مستقبلًا. وتُرفق كافة الصور ومقاطع الفيديو المُولدة بعلامة مائية رقمية غير مرئية تُعرف باسم SynthID، في حين تُضاف علامة مائية مرئية في مقاطع الفيديو لتوضيح أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، حصلت كاميرا YouTube Shorts على مؤثرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل إمكانية توليد صور من رسومات بسيطة، أو تطبيق تأثيرات فيديو على صور السيلفي، مثل تكرار صورة المستخدم أو إظهاره وكأنه يسبح تحت الماء. ويمكن الوصول إلى هذه الأدوات عبر خيار “AI Playground” من خلال النقر على رمز النجمة في الزاوية العلوية اليمنى عند بدء تصوير الفيديو.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في وقت تسعى فيه جوجل إلى تعزيز تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي المرئي، مقارنةً بآبل، التي تتبنى سياسة أكثر تحفظًا في أدواتها مثل Image Playground، إذ تمنع إنشاء صور واقعية تجنبًا للمخاوف المتعلقة بالتزييف العميق والمعلومات المضللة.